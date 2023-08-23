11 782 зрителя на Медиалиге в Беларуси. Больше, чем на «Порту» и «Фиорентине»

Сыграли на стадионе ЛЧ.

Четвертый сезон Winline Медиалиги набирает скорость. В третьем туре состоялся первый выездной матч в истории Медиалиги. В субботу«Амкал» и «Сахалинец» сыграли в Беларуси, на «Борисов-Арене».

«Борисов-Арена» – один из самых статусных и современных стадионов Беларуси. Он построен в 2014 году в городе Борисов (70 километров от Минска). Вмещает 13 126 зрителей.

Стадион стал домашний для БАТЭ – одного из флагманов белорусского футбола. В десятых БАТЭ несколько раз пробился в групповые стадии еврокубков, поэтому «Борисов Арена» принимала «Барселону», «Челси», «Рому», «Арсенал».

На матч «Амкала» и «Сахалинца» пришло 11 782 зрителя . Оцените атмосферу.

Матч Медиалиги вошел в топ-15 самых посещаемых в истории «Борисов-Арены».

В топ не попало несколько достаточно статусных соперников БАТЭ по еврокубкам: «Фиорентина», «Вильярреал», «Генгам», «Виктория Плзень», «Рапид Вена». Все они собрали меньше, чем «Амкал» и «Сахалинец».

Кстати, «Амкал» уже приезжал в Беларусь. В 2019-м сыграли против команды фанатов «Динамо Минск». Тогда на стадион «Минск» пришло чуть меньше зрителей – 2721.

Как же в Беларуси ждали Медиалигу! Фанаты выбежали на поле и караулили игроков после матча

Дебют Медиалиги в Беларуси получился удачным.

Местные фанаты с удовольствием фотографировались со звездами медиафутбола. Босса «Амкала» Германа Эль Класико сразу обступили болельщики.

Антуражу помогли не только местные фаны, но и российские. «Амкал» и «Сахалинец» привезли внушительный десант.

Исход матча решил единственный гол – со штрафного пульнул крайний защитник «Амкала» Арсений Левшук.

Матч завершился на не очень позитивной ноте. Сразу после финального свистка болельщики прорвались на поле. Командам пришлось срочно уйти в раздевалки.

«Спасибо большое Минск, Борисов. Но все мудаки, кто выбежали на поле. Из-за этого мы не сфоткаемся со всеми, кто хорошо себя вел », – отреагировал голкипер «Амкала» Федор Маслов.

Но белорусским фанатом было мало. Даже после матча у стадиона дежурила небольшая толпа подростков – ожидали, когда игроки пойдут к автобусам.

В пятом сезоне Winline Медиалиги сыграет команда из Минска

Летом 2023-го в Беларуси появилась своя медиакоманда – DMedia. Она провела товарищеский матч с «Амкалом» и рубилась в стыках за четвертый сезон Медиалиги. В заявке у минчан оказалось несколько известных персонажей: например, Станислав Драгун (экс-игрок «Динамо», БАТЭ, «Крыльев Советов»), Виталий Родионов (экс-игрок «Фрайбурга» и БАТЭ, забивал «Баварии» в ЛЧ). Сходу проникнуть в МФЛ-4 не получилось -- проиграли «Уральцу».

Но Медиалига не потеряла связь с Беларусью: привезла в Борисов матч «Амкала», а перед его стартом стало известно, что DMedia попадает в пятый сезон.

« Мы – участники пятого сезона , – рассказал Платон (руководитель DMedia) телеграм-каналу «Некласико». – Коля Осипов подтвердил. Без стыков. Будем готовиться, имея тот опыт, который получили в играх с «Уральцем». Сейчас сыграем с FC Ars товарищескую игру в следующую субботу. Потом будет отбор. В медийном плане у нас все отлично. Общая аудитория 24,7 млн. Контент завтра увидите. У нас все по плану».

Очень похоже, что это был не последний матч Медиалиги в Беларуси.