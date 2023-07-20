Глушаков готовится к РПЛ в Медиалиге: отыграл за «Броуков» 25 минут, его обыграли между ног

«Где я – там победы».

В субботу стартовал четвертый сезон Winline Медиалиги. Первый тур – время показывать новичков. Один из самых любопытных дебютов у команды «БроукБойз».

Они рубились в Одинцово с «Бей Беги». Перед стартом второго тайма на бровке появился Денис Глушаков. Конечно, под любимой восьмеркой.

Он размялся, дал пять арбитру и выскочил на замену. Трибуна «Броуков» моментально начала скандировать фамилию хавбека. «Давно меня так не поддерживали», – радовался Глушаков.

Уже через несколько минут Денис почувствовал уровень Медиалиги – Ахмаев Саид-Али эффектно прокинул ему между ног.

Ближе к концу тайма еще один заметный эпизод с Глушаковым – недалеко от своей штрафной он проиграл борьбу Федору Стукалову.

Несмотря на старания своего хавбека, «БроукБойз» победили – 1:0. В кадр попала радость Глушакова: «Где я – там победа. Знаешь?» Комментатор поддержал: «Интересно. Надо победную сауну устроить Денису Борисовичу».

Глушаков не ушел в медиафутбол. Ищет профессиональный клуб, а «Броуков» выбрал из-за логистики

Последний сезон 36-летний хавбек провел в клубах РПЛ: первую половину – за Химки (14 матчей в РПЛ), вторую – за «Пари НН». Нижегороды не продлили с ним контракт, так что сейчас Глушаков без клуба. История с «БроукБойз» – способ поддержать форму, пока агент ищет новую команду.

«Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ, – написал Денис в своем телеграм-канале. – А спарринг-партнеры нужны всегда! Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол. Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках».

Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово («БроукБойз» тренируются в Одинцово – Sports.ru), на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики.

Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», выкладываться буду так, будто это РПЛ , чтобы быть готовым к продолжению проф карьеры. Короче, нас не сломать».

Глушаков уже играл в Медиалиге. Был первым игроком с профессиональным контрактом в РПЛ

Глушаков – не новичок в медийном футболе. В первом сезоне Медиалиги Денис был заявлен за команду Reality.

Он дебютировал в МФЛ в июне 2022-го – получилось ярко. Перед матчем у выхода на поле появилась банка легендарного миллеровского самогона, которым «Спартак» в 2017-м во главе с Глушаковым праздновал чемпионство. Вся команда «Reality» вышла на поле в банных шапках и с банными вениками на которых было написано «Глушаковские бани: женам вход запрещен». Отсылка очевидна.

Сам Глушаков тоже был в шапке и с веником, на футболке место номера красовался знак бесконечности. В первом матче Денис забил, отдал ассист и порвал бутсы – уровень.

«Зачем мне это нужно? Надо любить футбол, прежде всего, – объяснял Глушаков в эфире «Матч ТВ». – У меня был отпуск, все понимают, что все играют на коробках, спускаются во двор. Но зачем терять время там, если можно поиграть с бывшими профессионалами, игроками Премьер-лиги, пощупать их. Это нормальное явление в российском футболе, и оно будет только расти».

Интересно, что на момент игры за Reality Глушаков был действующим игроком «Химок» – и это первый случай, чтобы в МФЛ играл человек с контрактом в РПЛ. В Медиалигу Денис приехал только на межсезонье, а после двух матчей вернулся к профессиональному футболу.

В октябре его с матча РПЛ в раздевалку отправил Спартак Гогниев – а Денис рванул в Медиалигу, сыграл в тот же день.

После игры за «Броуков» Глушаков вспомнил про свои прежние выступления в МФЛ.

«Вырос ли уровень Медиалиги в сравнении с прошлыми сезонами? – рассуждал он в интервью телеграм каналу Sugar FIFA. – Я только за первым следил, а второй и третий не смотрел. Понятное дело, что игроки лучше и квалифицированнее стали. А так, такое же шоу. Шум, гам, как обычно ».

Кто еще из звезд русского футбола играет в МФЛ-4?

Целый список.

• Роман Павлюченко уже ветеран медиафутбола. Отыграл МФЛ-2 за Watch TV, с третьего сезона рубится за Fight Nights.

• В августе Юрий Жирков подписал контракт с Fight Nights. Но не ясно, когда он дебютирует – первый тур Жирков пропустил.

• За «Народную Команду» играют Роман Шишкин, Александр Прудников и Никита Баженов. Все по канону – они бывшие игроки «Спартака».

• Андрей Ещенко уже третий сезон играет за «Бей Беги» – команду Джикии и Соболева.

• Александр Анюков, Анатолий Тимощук и Павел Погребняк присоединились к «Чисто Питер». Первые двое успели дебютировать в стыках МФЛ.