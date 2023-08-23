Mia Boyka
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Мама фаната 2Drots проникла в раздевалку после матча в Кубке. Ради автографов для сына!

2Drots 2Drots
Карен Арутюнян Карен Арутюнян
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И собрала их на уникальном мяче.

2Drots впервые в истории вышел в 1/64 финала Фонбет Кубка России. Победили на выезде в Муроме команду Второй лиги (3:1), а на поле быстро прорвались сотни болельщиков. Правда, не все ограничились полем.

Примерно через 40 минут после матча в раздевалке 2Drots появилась женщина. Не работник стадиона или «Мурома», посторонний человек. Подошла к мешку с мячами для тренировок хозяев, взяла один и подошла к начальнику команды 2Drots Карену Арутюняну, чтобы попросить автографы. 

Диалог – пик непосредственности.

– Мой сын топит за вашу команду.

– Я понимаю, но это мяч [другой] команды.

– Я вам сейчас еще денег дам.

– Не надо, не надо деньги

– Главное – подпишите! Он самый большой ваш кумир. (Вероятно, имела в виду, что это 2Drots – самые большие кумиры ее сына).

Карен махнул рукой в сторону игроков, женщина двинулась к ним. По информации Sports.ru, у нее получилось взять несколько автографов и сфотографироваться со звездами «Дротов» – Гаучо и Эдамсом.

Позже корреспондент телеграм-канала «Влажный футбол» заметил эту женщину с сыном около стадиона. Живот парня подозрительно округлился.

«У вас все-таки получилось забрать мяч?» – «Нет, ничего не получилось. Пойдем».

***

Еще одна мама-герой побежала со своим ребенком за руку прямо на поле, чтобы сделать фото с кумирами из 2Drots.

Тут, правда, мы пока не знаем, удалось ли. Если это вы бежали с сыном на поле, приходите в комментарии рассказать, все ли получилось.

Точно нет сомнений, что благодаря таким прорывным мамам стало на несколько счастливых детей больше.

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3 комментария

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BaldFraud
Теперь представим ситуацию, когда папа фаната женской команды проникает в раздевалку.
+6
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+6
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flash166
А это прикольная ситуация?
По мне такой футбол нам не нужен
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-1
0
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Dovolen
Эмоции это конечно круто, но зачем красть мяч? Не надо оправдывать воровство.
+1
-1
0
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