«Амкал» тренировался в футболке со странными надписями – так обходят запрет в Кубке России

Сегодня в 1/128 Кубка России «Амкал» сражается с ивановским «Текстильщиком».

Генеральный партнер Кубка России – букмекерская компания Фонбет. Поэтому в турнире запрещено играть с логотипами других букмекеров. Разумеется, Амкал знал об этом, поэтому заранее выпустил специальную форму без логотипа Pari (это генеральный партнер «Амкала»).

Тренировочную форму «Амкал» проагрейдил прямо перед матчем – игроки залепили лого своего спонсора кастомизированными надписями. В такой форме игроки вышли на предматчевую тренировку в Иваново.

Капитан «Амкала» Сибскана – передавал привет РФС.

Новичок «Амкала» Михаил Долгушин передает привет семье. Кстати, за этого парня ФК «Матч ТВ» заплатили 100 тысяч рублей.

Форвард Владислав Коротаев обыграл чант в честь себя: «Карат – любой дырке рад».

Никита Дубчак по классике – номер и прозвище.

Владимир Мухин прорекламировал свою школу голкиперов.

Похоже, Евгению Маричеву очень нравится Скриптонит.

Оборона «Амкала» тоже постаралась (только Кузькин пока думает).

Владимир Лобкарев изобразил свое прозвище. Кстати, так его обожает называть лучший друг по медиафутболу – Алексей Гасилин.

Эрик Товмасян – грусть.

На матч амкаловцы вышли в черных футболках – уже без кастомных надписей.

Фото: https://t.me/amkallive; Sports.ru/Иван Матвеев