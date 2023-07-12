Футболист отпросился в увольнительный, чтобы сходить на матч своей команды – а его позвали сыграть

В медийном футболе август – время товарищеских матчей и подготовки к новому сезону Winline Медиалиги.

16 августа «БроукБойз» (один из топ-клубов медиафутбола) рубился в Минске с DMedia – командой-новичком из Беларуси. Поездка получилась яркой: «Броуки» показали брендированный автобус и презентовали новичка в поле (да-да, в поле около шоссе). Но самое интересное ждало впереди.

«Броуки» приехали на минский стадион «Динамо-Юни» за несколько часов до матча. Дмитрий Егоров (президент клуба) засек рядом с полем парня в куртке «Броуков». Им оказался Александр Федосенко – бывший игрок команды. Он белорус, жил и работал в Москве, но в середине второго сезона Медиалиги ушел служить в армию. Специально на минский матч «Броуков» он отпросился в увольнение.

Егоров обнялся с парнем и сразу предложил сыграть за «Броуков» против DMedia. Федосенко сначала растерялся, но очень быстро загорелся.

Егоров: Есть форма? А че пришел? Давай, выходи Федосенко: Дайте форму – сыграю. Но у меня увольнительная до девяти. Мне же в часть. Егоров: До девяти сыграешь. Федосенко: У меня бутсы есть дома. Оператор: До дома сколько? Федосенко: Успею!

За оставшееся до матча время Федосенко сбегал за бутсами, а в команде нашли форму – хавбек надел футболку Дениса Давыдова (да-да, русский Месси тоже числится в «БроукБойз»). Александр сменил привычный номер 92 на 46.

В середине первого тайма Федосенко выскочил на замену. На бровке он успел переброситься парой фраз с Егоровым.

– Федос! – Федос сейчас будет *********** [ломать] этот пьедестал – А тебя не накажут, если ты забьешь? – Меня поощрят!

Матч стартовал в 19:00, а к 21:00 Федосенко нужно было вернуться в часть. Поэтому он отыграл первый тайм, переоделся в военную форму и побежал на службу.

« Саня Федосенко тупо легенда , – восхищался телеграм-канал «Броуков». – Приехал в увале посмотреть на матч, без формы и бутс естественно. В итоге сгонял домой и уже сыграл в первом тайме. Че за тип!!»

Федосенко в «Броуках» с первого сезона: забивал «Амкалу», тренер сравнивал его с Киммихом

«БроукБойз» существуют с 1 апреля 2022 года – Федосенко в клубе почти с момента основания. Он участвовал в одном из первых матчей в истории клуба – товарняке с «Амкалом». И даже забил («Броуки» проиграли 2:3).

В первом сезоне Медиалиги Федосенко играл регулярно и снова забивал. На групповом этапе хавбек помог «Броукам» разгромить казахстанский клуб SD Family (4:0).

Главный тренер «Броуков» Игорь Звездин очень хвалил Федосенко в своем телеграм-канале:

«Вы видели, как играл Федосенко?

Без особых скоростно-силовых, но технично, умно и, как же это важно, вовремя! Сколько прочитал на перехватах, как отдал внешней верхом Тигиеву, как сместился в центр и пробил, заставив по пути резким движением сесть на попу соперника.

А общий объем работы – чистый Киммих . Хочешь опорника, хочешь крайнего защитника, хочешь крайнего нападающего. Высокое понимание позволяет играть везде».

«Знайте, я за вас переживаю каждый день». Федосенко даже в армии болел за «Броуков»

Наверняка Федосенко играл бы за Броуков и дальше, но в ноябре 2022-го ему пришла повестка в армию. В Медиалиге была середина группового этапа, так что Федосенко практически пропустил второй сезон.

Но даже на службе он продолжал болеть за родной клуб.

В прощальном посте Федосенко написал «Нас не сломать» – кусочек из девиза «БроукБойз» (окончание – «мы и так поломаны»).

1 апреля 2023-го Александр вспомнил о годовщине создания «ББ» и опубликовал фотопост.

После поражения «Броуков» от «Амкала» в четвертьфинале Медиалиги написал эмоциональное письмо:

«Пересматривал вчерашний матч «Броуков» и вы знаете, я очень сильно был расстроен. И до сих пор настроения нет. Мне обидно за ребят очень сильно... но у них еще есть турнир МКС и игра с «Амкалом» завтра, где можно доказать, что нас действительно НЕ СЛОМАТЬ.

Я очень сильно скучаю по всем вам, «Броуки» .

Знайте, я за вас переживаю каждый день и слежу за вами.

Ваш Белорусский Федос».

Фото: https://t.me/brokefc; https://t.me/fedosenkos9.