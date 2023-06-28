Какой же великий Гудай! Привез два гола в финале Медиалиги, а сегодня – забил и стал MVP турнира

Из лузеров в короли за 2,5 недели.

Вечер воскресенья – момент счастья для 2Drots. Клуб Некита и Жеки обыграл «БроукБойз» и впервые в своей истории стал чемпионом МКС. Кажется, что сильнее остальных победе радовался защитник «самураев» Гудай (Денис Гудаев).

Сначала они с Манной залезли на ворота.

Затем Денис побежал к фанатской трибуне «дротов» и подарил болельщице поднос, на котором выносили медали. В ответ получил именной плакат и море благодарностей от фанатки. После Дениса ждал еще один бонус – приз лучшему игроку МКС-2023.

Еще 2,5 недели назад Денису было совсем не весело.

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1 июля 2Drots рубился с «Родиной Медиа» в финале Winline Медиалиги. Вряд ли Гудай захочет вспоминать тот вечер – команда проиграла из-за его ошибок.

Уже на 5-й минуте Гудай в центре своей штрафной головой сбросил мяч на Артура Газданова. Лучший форвард «РМ» не подвел – 0:1.

За несколько минут до финального свистка «дроты» проигрывали 1:2, но еще имели шансы отыграться. Точку поставил Гудай. Под прессингом Мусы он отдал пас голкиперу, но не рассчитал расстояние. Дмитрий Сычев не успел, Пича перехватил мяч и без труда забил – 3:1.

На поле Денис сильно переживал.

После игры главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов признал, что финал проигран из-за Гудая.

– Не удалось выиграть Медиалигу третий раз подряд. Есть конкретное объяснение, почему?

– Ошибки. И у них были моменты, и у нас, но мы совершили ошибки, которые привели к двум голам. Без них счет был бы 1:1.

– Что конкретно давило на ребят? Гудай прекрасно сыграл в полуфинале, а сегодня ошибался.

– Он в среду отыграл 90 минут в КФК за «Зеленоград». Я думаю, это сказалось .

Как Денис пережил кошмарный вечер? Кажется, спокойно.

«Сейчас все нормально. Одну ночь кошмары снились и все. Забыл об этом, не загонялся, в тильт не уходил», – рассказывал Гудай спустя неделю, перед матчем МКС против «Броуков». Денис вышел в старте и в этом матче, и в суперфинале на «ВТБ Арене». К старту второго тайма «самураи» проигрывали 0:1, и именно Гудай запустил камбэк – замкнул мягкую передачу Стиля.

Через десять минут забил (уже без участия Дениса) Бала, и «самураи» выиграли суперфинал.

В раздевалке Гудай светился от счастья. Сначала танцевал и исполнял песню группы «Ленинград», а после – успокоился и показывал кастомизированные щитки с изображением жены и детей.