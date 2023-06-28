Mia Boyka
Блог

Какой же великий Гудай! Привез два гола в финале Медиалиги, а сегодня – забил и стал MVP турнира

2Drots 2Drots
Winline Медиалига Winline Медиалига
«Гудай» Денис Гудаев «Гудай» Денис Гудаев
ВТБ Арена ВТБ Арена
Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов
Московский Кубок Селебрити Московский Кубок Селебрити
Медиафутбол Медиафутбол

Из лузеров в короли за 2,5 недели.

Вечер воскресенья – момент счастья для 2Drots. Клуб Некита и Жеки обыграл «БроукБойз» и впервые в своей истории стал чемпионом МКС. Кажется, что сильнее остальных победе радовался защитник «самураев» Гудай (Денис Гудаев).

Сначала они с Манной залезли на ворота.

Затем Денис побежал к фанатской трибуне «дротов» и подарил болельщице поднос, на котором выносили медали. В ответ получил именной плакат и море благодарностей от фанатки. После Дениса ждал еще один бонус – приз лучшему игроку МКС-2023. 

Еще 2,5 недели назад Денису было совсем не весело.

*** 

1 июля 2Drots рубился с «Родиной Медиа» в финале Winline Медиалиги. Вряд ли Гудай захочет вспоминать тот вечер – команда проиграла из-за его ошибок.

Уже на 5-й минуте Гудай в центре своей штрафной головой сбросил мяч на Артура Газданова. Лучший форвард «РМ» не подвел – 0:1.

За несколько минут до финального свистка «дроты» проигрывали 1:2, но еще имели шансы отыграться. Точку поставил Гудай. Под прессингом Мусы он отдал пас голкиперу, но не рассчитал расстояние. Дмитрий Сычев не успел, Пича перехватил мяч и без труда забил – 3:1.

На поле Денис сильно переживал.

После игры главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов признал, что финал проигран из-за Гудая.

– Не удалось выиграть Медиалигу третий раз подряд. Есть конкретное объяснение, почему?

– Ошибки. И у них были моменты, и у нас, но мы совершили ошибки, которые привели к двум голам. Без них счет был бы 1:1.

– Что конкретно давило на ребят? Гудай прекрасно сыграл в полуфинале, а сегодня ошибался.

Он в среду отыграл 90 минут в КФК за «Зеленоград». Я думаю, это сказалось.

Как Денис пережил кошмарный вечер? Кажется, спокойно.

«Сейчас все нормально. Одну ночь кошмары снились и все. Забыл об этом, не загонялся, в тильт не уходил», – рассказывал Гудай спустя неделю, перед матчем МКС против «Броуков». Денис вышел в старте и в этом матче, и в суперфинале на «ВТБ Арене». К старту второго тайма «самураи» проигрывали 0:1, и именно Гудай запустил камбэк – замкнул мягкую передачу Стиля.

Через десять минут забил (уже без участия Дениса) Бала, и «самураи» выиграли суперфинал.

В раздевалке Гудай светился от счастья. Сначала танцевал и исполнял песню группы «Ленинград», а после – успокоился и показывал кастомизированные щитки с изображением жены и детей.

«Самое дорогое, что у меня есть! – хвалился он в интервью Sports.ru. – Если бы я не выиграл, жена бы меня на сборы на отпустила. У нас пройдут сборы на 10 дней, поэтому с пяти лямов придется что-то ей отложить, чтобы отпустила. Она довольна, я доволен. Так и работаем».

«Пусть бьют в пустые». Скандал в финале МКС: Кузнецов почти увел 2Drots с поля и много оскорблял арбитров

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий