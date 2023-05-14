Mia Boyka
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Интриги последнего тура Winline Медиалиги: 2Drots может потерять первое место, «Броуки» и «Титан» разыграют путевку в четвертьфинал

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Считаем очки.

Групповой этап третьего сезона Winline Медиалиги подходит к концу. Мы уже знаем несколько команд, которые вылетели. И знаем счастливчика, который обеспечил себе четвертьфинал. Но перед 6-м туром остается достаточно интриг.

Ниже мы собрали главные расклады перед финальным туром.

Сначала о том, как определяются места внутри таблицы. В случае равенства очков лидерство считают по личным встречам. Дальше идет число побед во всех матчах, разница забитых и пропущенных, число забитых мячей. Если равны все показатели, то играется дополнительный матч. Спойлер: в этом сезоне мы вряд ли получим такое удовольствие.

Первые места по итогам шести туров автоматически проходят в 1/4 финала. Вторые и третьи места играют дополнительную стадию – уайлд-кард. На этом этапе вторые места играют против третьих из соседних групп: A2 против B2, A3 – B2 и так далее.

Кстати, с третьего по шестой тур команды играют со случайным соперником из других групп. Так что не удивляйтесь.

А теперь переходим к раскладам перед шестым туром.

Группа A – худшая команда сезона еще может выйти в плей-офф

ФК «Деньги» – однозначно худшая команда третьего сезона. Ноль побед, одно очко и минус 11 между забитыми и пропущенными. Но даже у них есть теоретические шансы на уайлд-кард.

Сейчас на третьем месте «Дружина», и именно против команды Дружинина «Деньги» набрали единственное очко. Смотрим на дополнительные показали: разница мячей у «Дружины» – минус 8, у «Денег» – минус 11.

Чтобы запрыгнуть на третье место «Деньгам» остается мелочь – обыграть в последнем туре 2Drots со счетом 3:0.

• Если не случится фантастики, то «Дружина» проходит в уайлд-кард с третьего места. Дальше начинается интересное.

ФК «10» (11 очков) и «Сахалинец» (9 очков) разыграют первое место. Команде Миши Литвина нужно обыграть «Родину Медиа» и ожидать осечки от «Десятки». Команде Мусагалиева и Дорохова попроще – они играют  с демотивированным после вылета FC Bus.

• Предположим, что обе команды набирают по 12 очков («Сахалинец» выигрывает, «10» играет вничью). Смотрим второй тур – «Сахалинец» и «10» сыграли вничью. По дополнительным показателям команды выравняются – три 3 победы, а по разницы мячей ФК «10» сейчас ощутимо впереди – плюс 6. Даже ничья «Десятки» не в пользу «Сахалинца».

В общем, «Сахалинцу» нужно побежать и надеяться на поражение «Десятки». Иначе в уайлд-кард.

Группа B – «Амкал» и «НК» разыграют второе и третье место

Самая скучная с точки зрения сюжетов группа.

• GOATS первым в третьем сезоне обеспечил себе выход в плей-офф. Независимо от результатов 6-го тура «Козлы» останутся лидерами группы B. 

• «Эгриси» потерял даже математические шансы на плей-офф. У команды Уткина 4 поражения в 5 матчах. Даже победа над «Титаном»  в 6-м туре не выведет их на третье место – в личной встрече «Эгриси» проиграл «Амкалу» и при равенстве очков будет ниже.

• Единственная интрига – на каких местах финишируют «Амкал» и «Народная Команда». Разница есть: второе место дает соперника чуть попроще.

Забавно, что в 6-м туре обе команды играют с аутсайдерами группы C: Fight Nights и «Бей Беги».

• Синхронная победа выведет вперед «Народную Команду» – в личных встречах они обыгрывали команду Германа.

Группа C – супергонка за четвертьфинал

 

Команды идеально разбились на двойки.

• Fight Nights и «Бей Беги» провели одинаково невыразительный сезон, набрали по 4 очка, но все еще претендуют на плей-офф.

Абсолютно не ясно, кто из них фаворит. FN играет против «Амкала» – грозного по имени, но нестабильного по игре. «Бей Беги» рубится с «НК» на «Открытие Арене». И здесь много переменных: и нестабильность «НК» (недавно влетели 0:6 «Матч ТВ»), и подмога «Бей Беги» (сыграть могут Соболев, Джикия и Промес) и фактор большого стадиона.

• Одно точно – «ББ» очень нужна осечка FN. По личным встречам команда Гаджиева впереди, и своего вина «Бей Беги» не хватит. Учитывая, что матч на «Открытие» вынесен на понедельник, в случае победы FN «Бей Беги» выйдет на него без турнирной мотивации.

• «Титан» и «Броуки» разыграют прямую путевку в плей-офф. Забавно, что в последнем туре они встретятся с командами, которые уже потеряли турнирную мотивацию.

«Титан» сыграет против «Эгриси» и в команде Уткина намерены сыграть своеобразным составом. Не ясно, что помешает «Титану» оформить вин.

• При этом лишь своей победы команде Зуева не хватит. В таблице «Броуки» на очко впереди, и победа над GOATS автоматом выведет их 1/4. Осталось самое малое – обыграть лучшую команду группового этапа.

Группа D – «Матч ТВ» постарается осложнить жизнь 2Drots

Единственная группа с тремя лидерами – 2Drots, «Матч ТВ» и «Родина Медиа».

• Сразу отбрасываем FC Bus. Команда Гатаговых не смогла победить «Козлов» из-за очень спорного решения рефа и теперь ни на что не претендует.

• В 6-м туре 2Drots играет против «Денег» и очень тяжело представить, что «самураи» не наберут три очка и не выиграют группу. Но все же рассмотрим альтернативные сюжеты.

• Что будет, если «РМ», 2Drots и «Матч ТВ» наберут по 11 очков? 2D обыгрывали и «Матч», и «Родину» – первое место у них. Благодаря преимуществу в личных встречах 2D не смогут упасть ниже второго места.

• В случае синхронных побед 2D и «Матч ТВ» впереди будут «самураи» – из-за результатов в личных встречах.

• Единственная интрига – кто займет второе место? 

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