Милота дня. «Эгриси» подарили бутсы футболистке «Чертаново», которая принесла им первое очко в сезоне

Благодарность от Уткина.

В 5-м туре Winline Медиалиги «Эгриси» предстоял матч жизни – против действующих чемпионов 2Drots.

Перед стартовым свистком президент «Эгриси» Василий Уткин собрал своих ребят в круг. Но начал речь не с мотивационных зарядов, а с благодарности в адрес девушки.

«Мы проиграли. Ну я могу сказать «вы проиграли», но я скажу «мы проиграли». Первые три матча. Мы в игре все еще потому, что мы первый раз в жизни выиграли челлендж. Нас представлял на этом челлендже Женька Егорашев, но там еще были девушки. И нам досталась эта замечательная девушка Варя, которая помогла Жене выиграть челлендж.

Это драгоценные бутсы, которые тебе дарит наша команда. Тут есть эмблема «Чертаново» и эмблема «Эгриси». Они приехали для тебя из Аргентины. Будь прекрасной и красивой.

Аплодисменты Варе».

Команда поддержала президента и начала скандировать «Варя! Варя!»

Варвара Дудорова из «Чертаново» помогла «Эгриси» на женском челлендже. У нее решающий гол

Переносимся на несколько недель назад. «Эгриси» кошмарно стартовал в МФЛ-3 и в первых трех турах проиграл GOATS (0:2), «Народной Команде» (0:3) и «Амкалу» (2:4). Ноль очков в первых трех турах – кошмар. Однако помимо матчей в Медиалиге есть челленджи: проводятся перед каждым туром, победитель получает очко в турнирную таблицу.

Перед третьим туром Медиалига устроила женский челлендж. Для каждой группы пригласили футболисток из одного клуба женской Суперлиги. Группе B (как раз там играет «Эгриси») достались игроки «Чертаново» – Алена Андреева, Яна Свистунова, Варвара Дудорова. Четвертую девушку в ролике не представили.

Каждая команда соревнуется внутри своей группы. Обращаем внимание на группу B – «Амкал», «Народная Команда», «Эгриси» и GOATS.

Сначала девушки выбрали клубы. Варя Дудорова предпочла «Эгриси».

Дальше начались соревнования. Во всех нужно участвовать парами. В первом – пробить по воротам с точки для пенальти. Во втором – чеканить мяч с партнером и пробить по воротам.

После двух соревнований представители GOATS набрали 4 балла, «Амкал» и «НК» по 3. «Эгриси» замыкал таблицу – 2 балла.

В последнем челлендже предстояло забить со штрафного. Давалось три попытки.За каждую удачную попытку начислялся балл, но если забила девушка – 2 балла. Представители «Эгриси» справились лучших остальных и забили три из трех.

Финальный гол оформила как раз Дудорова – хлестким ударом сквозь голкипера. Даже Ромарой был шокирован.

Варвара оказалась единственной из девушек, кто смог реализовать свою попытку. Забавно, ведь она играет на позиции голкипера.

Итог – 6 очков и победа «Эгриси» в челлендже. Клуб Уткина получил одно очко в турнирную таблицу МФЛ-3 – очень важное, ведь в третьем сезоне можно выйти в плей-офф даже с третьего места.

Бутсы для Вари привезли из Буэнос-Айреса. Помог бывший тренер «Эгриси»

О том, как «Эгриси» придумали подарок для Вари, рассказал голкипер Павел Чепурин.

«Сразу после выигранного челленджа решили, что хочется отблагодарить Варю – это ведь был вообще наш первый выигранный челлендж за два сезона МФЛ.

Решили, что классным подарком будут бутсы – они всегда нужны и их сейчас трудно/дорого достать. Скинулись всей командой и попросили Антоху Попова (бывший тренер «Эгриси» – прим. Sports.ru) поискать в Буэнос-Айресе женские бутсы: он как раз приезжал к игре с «дротами» и привез их.

Плюс ко всему пригласили Варю к нам на бровку – она ведь теперь тоже одна из нас. А чтобы она об этом не забывала, еще нанесли на бутсы лого Эгриси и ее родного «Чертаново».