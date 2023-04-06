«##### ваш турнир продажный». FC Bus скандально потерял шансы на плей-офф: разбитая камера, полиция и очень странное решение рефа

От 2:0 к 1:1 за пару минут.

В 5-м туре Winline Медиалиги рубились GOATS рэпера Гуди и FC Bus братьев Гатаговых.

Команды подошли к матчу на максимально разных позициях. GOATS первым в третьем сезоне обеспечил себе выход в 1/4 финала. «Автобус» занимал последнее место в группе и нуждался только в победе. Любой другой результат – потеря даже математических шансов на плей-офф.

Нервозность ощущалась в поведении тренера. Алан Гатагов по-особенному буйствовал на бровке.

Общался с игроками через громкоговоритель: «Карл! Карл, ты меня слышишь сейчас, ##### (блин), не делай вид».

Показывал, как правильно бить через себя.

Гатагов так увлекся, что не заметил оператора FC Bus и случайно сломал ему камеру. Трещина серьезная.

Еще в первом тайме FC Bus открыли счет, а середине второго Володя XXL вывел удвоил преимущество.

На скамейке «Баса» – счастье. 2:0, команда Гатаговых продолжает борьбу за плей-офф. Но счастье быстро обломали. Главный арбитр Максим Наседин неожиданно побежал смотреть ВАР. С голом Володи нет проблем, но есть подозрение, что нарушение было чуть раньше: в штрафной GOATS Киряков (FC Bus) сыграл мимо мяча и попал бутсами в Турика.

Главный вопрос – Киряков сыграл в мяч или мимо?

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов для телеграм-канала «Некласико» оперативно разобрал эпизод:

«Никто не сыграл в мяч. Игрок в белой форме все время смотрит на мяч и движется к нему (пытается сыграть в мяч). Игрок в чёрной форме не играет в мяч и врезается в игрока (ногу) в белой форме.

Тут нет нарушения, тут нет симуляции – игровое столкновение. Правильное решение: продолжить игру

У Наседина другое мнение. Он четыре минуты смотрел эпизод со всех камер и решил, что Киряков не коснулся мяча. А значит – отмена гола и пенальти в ворота FC Bus. Вячеслав Глеб легко реализовал 11-метровый.

Буквально за несколько минут 2:0 превратились в 1:1.

На бровке «Автобуса» – шок и ярость. Команда буквально толпой накинулась на арбитра. Ему показали повтор, а когда рефери не поменял решение – начали сомневаться в его профессионализме. Особенно горяч был Володя XXL.

Напряжение росло. Володю пришлось сначала оттаскивать впятером, а затем повалить на землю. Кадры Володи с красным и перекошенным от ярости лицом – жуть.

Игра возобновилась, но Олег Майами (игрок FC Bus и популярный музыкант) не мог успокоиться. «Чтоб тебе, сука, жизнь сломали», – кричал Майами с бровки.

Финальный свисток – 1:1. FC Bus занимает последнее место в группе и теряет шансы даже на уайлд-кард (его разыгрывают команды, занявшие второе и третье место в группах). На скамейке команды Гатаговых – полнейший шок.

Олег Майами: «Пацаны, сука, себя отдавали всю игру, ###### (нехороший человек) ты ##### (блин) ###### (фиговый) Ты не реф, ты ублюдок! Пацаны сука себя оставляли здесь».

Сергей Киряков (игрок FC Bus): «Приходят убивают и уходят домой картошку жареную есть у телика. Ему-то ##### не будет. А вы судей защищаете. Пидорасы они все»

Саня Цвет (игрок FC Bus): «Убили ли команду? Колеса прокололи. Сняли эти колеса, и просто сказали стоять, ##### (блин). Нельзя вам двигаться. Если мы автобус, то это просто гибддшник, который решил ######### (докопаться)».

Алан Гатагов: «Мы снимаемся с турнира. ##### (не нужен) ваш турнир продажный».

Оказалось, даже в Медиалиге существуют границы. В подтрибунном помещении Олега Майами ждали сотрудники полиции. По информации Sports.ru, на игрока FC Bus составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 500 рублей на мат в общественном месте.

Фото: скриншоты из трансляции Winline Медиалиги