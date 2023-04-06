Mia Boyka
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«##### ваш турнир продажный». FC Bus скандально потерял шансы на плей-офф: разбитая камера, полиция и очень странное решение рефа

FC Bus FC Bus
Алан Гатагов Алан Гатагов
Олег Майами
Winline Медиалига Winline Медиалига
«Володя XXL» Владимир Горяинов «Володя XXL» Владимир Горяинов
GOATS GOATS
брань брань
Медиафутбол Медиафутбол

От 2:0 к 1:1 за пару минут.

В 5-м туре Winline Медиалиги рубились GOATS рэпера Гуди и FC Bus братьев Гатаговых.

Команды подошли к матчу на максимально разных позициях. GOATS первым в третьем сезоне обеспечил себе выход в 1/4 финала. «Автобус» занимал последнее место в группе и нуждался только в победе. Любой другой результат – потеря даже математических шансов на плей-офф.

Нервозность ощущалась в поведении тренера. Алан Гатагов по-особенному буйствовал на бровке.

Общался с игроками через громкоговоритель: «Карл! Карл, ты меня слышишь сейчас, ##### (блин), не делай вид».

Показывал, как правильно бить через себя.

Гатагов так увлекся, что не заметил оператора FC Bus и случайно сломал ему камеру. Трещина серьезная.

Еще в первом тайме FC Bus открыли счет, а середине второго Володя XXL вывел удвоил преимущество.

На скамейке «Баса» – счастье. 2:0, команда Гатаговых продолжает борьбу за плей-офф. Но счастье быстро обломали. Главный арбитр Максим Наседин неожиданно побежал смотреть ВАР. С голом Володи нет проблем, но есть подозрение, что нарушение было чуть раньше: в штрафной GOATS Киряков (FC Bus) сыграл мимо мяча и попал бутсами в Турика.

Главный вопрос – Киряков сыграл в мяч или мимо?

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов для телеграм-канала «Некласико» оперативно разобрал эпизод:

«Никто не сыграл в мяч. Игрок в белой форме все время смотрит на мяч и движется к нему (пытается сыграть в мяч). Игрок в чёрной форме не играет в мяч и врезается в игрока (ногу) в белой форме.

Тут нет нарушения, тут нет симуляции – игровое столкновение. Правильное решение: продолжить игру

У Наседина другое мнение. Он четыре минуты смотрел эпизод со всех камер и решил, что Киряков не коснулся мяча. А значит – отмена гола и пенальти в ворота FC Bus. Вячеслав Глеб легко реализовал 11-метровый.

Буквально за несколько минут 2:0 превратились в 1:1.

На бровке «Автобуса» – шок и ярость. Команда буквально толпой накинулась на арбитра. Ему показали повтор, а когда рефери не поменял решение – начали сомневаться в его профессионализме. Особенно горяч был Володя XXL.

Напряжение росло. Володю пришлось сначала оттаскивать впятером, а затем повалить на землю. Кадры Володи с красным и перекошенным от ярости лицом – жуть.

Игра возобновилась, но Олег Майами (игрок FC Bus и популярный музыкант) не мог успокоиться. «Чтоб тебе, сука, жизнь сломали», – кричал Майами с бровки.

Финальный свисток – 1:1. FC Bus занимает последнее место в группе и теряет шансы даже на уайлд-кард (его разыгрывают команды, занявшие второе и третье место в группах). На скамейке команды Гатаговых – полнейший шок. 

Олег Майами: «Пацаны, сука, себя отдавали всю игру, ###### (нехороший человек) ты ##### (блин) ###### (фиговый) Ты не реф, ты ублюдок! Пацаны сука себя оставляли здесь».

Сергей Киряков (игрок FC Bus): «Приходят убивают и уходят домой картошку жареную есть у телика. Ему-то ##### не будет. А вы судей защищаете. Пидорасы они все»

Саня Цвет (игрок FC Bus): «Убили ли команду? Колеса прокололи. Сняли эти колеса, и просто сказали стоять, ##### (блин). Нельзя вам двигаться. Если мы автобус, то это просто гибддшник, который решил ######### (докопаться)».

Алан Гатагов: «Мы снимаемся с турнира. ##### (не нужен) ваш турнир продажный».

Оказалось, даже в Медиалиге существуют границы. В подтрибунном помещении Олега Майами ждали сотрудники полиции. По информации Sports.ru, на игрока FC Bus составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 500 рублей на мат в общественном месте. 

Фото: скриншоты из трансляции Winline Медиалиги

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