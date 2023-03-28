10 картонных игроков – команда Уткина ответила Медиалиге на подставу с расписанием

Могли бойкотировать матч.

В 4-м туре Winline Медиалиги встречаются «Эгриси» Василия Уткина и ФК «Деньги». Матч начался с перфоманса – странноватого даже по меркам медийного футбола.

Минут за пять до старта матча Паша Чепурин (игрок «Эгриси» и комментатор МФЛ) расставил на поле 10 картонных футболистов в желто-черной форме. Настоящих игроков не видно.

На бровке тоже пусто. Грусть – Уткин в одиночестве ждет старта матча.

Настоящие игроки «Эгриси» так и не появлялись, а ветер беспощадно сдувал картонных двойников.

Люди в черном (перфоманс ФК «Деньги» с отсылкой к одноименному фильму) начали поливать картонки из водометов.

Веселье продолжилось. Рефери вывел на поле игроков ФК «Деньги». Они встали справа от картонных фигур и даже пошли здороваться с ними.

«Рукопожатий нет. Наверное, обидно игрокам «Денег», что ребята картонные им руки не протянули», – шутил комментатор матча Станислав Минин.

Перфоманс затянулся. Чепурин расставил картонные фигуры по позициям. До стартового свистка оставались секунды, появились подозрения, что «Эгриси» начнет матч в таком формате.

Состав «Эгриси» на бумаге.

Состав «Эгриси» на поле.

За мгновения до старта из подтрибунки все-таки выбежали игроки «Эгриси». На ходу переоделись и унесли картонных двойников с поля.

Двойники остались грустить у забора. «Эти ребята будут в запасе сегодня», продолжал веселиться Минин.

Что. Это. Значит.

Лига нарушила джентльменское соглашение с «Эгриси», Уткин не исключал бойкот матча с «Деньгами»

Во вторник Медиалига выкатила расписание на 4-й тур. Матч «Эгриси» – «Деньги» поставили на воскресенье. Это оказалось неприятным сюрпризом для команды Уткина.

Дело в том, что «Эгриси» играет одновременно в ЛФЛ (Любительская Футбольная Лига) и в Медиалиге. Состав на обоих турнирах перекрестный, поэтому Уткин еще во втором сезоне договорился с Медиалигой, что их матчи ставят или на пятницу, или на субботу. Воскресенье – всегда ЛФЛ.

Договоренность держалась полтора сезона, но лига неожиданно нарушила ее .

Первая реакция «Эгриси» – шок. Уткин не исключил, что «Эгриси» пропустит тур Медиалиги: «В двух местах разом мы оказаться никак не можем. Будем думать, куда поехать в воскресенье. Возможно, у «Денег» в 4-м туре будет выходной и куча времени отметить техническую победу».

«Эгриси» попыталась перенести игру с «Деньгами» на субботу. Чтобы перенос состоялся, одна из пар субботы должна была согласиться играть в воскресенье. Договаривались с парой ФК «10» – «Народная Команда». По всей видимости, именно «НК» отказалась. «Деньги» были согласны на перенос, ФК «10» – тоже, за что им респект. Логично, что меняться отказалась «Народная Команда» – пацаны слишком хотят сыграть на большом стадионе в Одинцове. Имеют право», – рассказал Чепурин в интервью Sports.ru.

В итоге Уткину удалось договориться о переносе матча в ЛФЛ.

«Мы выйдем на игру с «Деньгами», – написал блогер в своем телеграм-канале. – Понятия не имею, каким составом, но выйдем.

Нам удалось договориться с соперниками по туру ЛФЛ о переносе игр. Спасибо за это.

Тем не менее, я считаю, что МФЛ поступила предельно непорядочно, нарушив наш договор о календаре (матчи в МФЛ по субботам, в ЛФЛ по воскресеньям). Кто-то, возможно, станет говорить, что это была типа льгота; никакая это не льгота, если команда в двух турнирах играет. Это необходимость, иначе календари не согласовать.Теперь мы не сможем использовать в матче с «Деньгами» как минимум двух совершенно здоровых игроков основы. Это ставит нас в неравные условия с соперником. Этот перенос в ЛФЛ мало того, что выставил нас на определенный штраф, но в принципе создает нам серьезные проблемы. Чисто спортивные.

В этой связи никто из «Эгриси» не придет на пресс-конференцию после четвертого тура. А лично я проигнорирую вообще все оставшиеся прессухи. Из-за неуважения ».

Перфоманс перед матчем – логичное продолжение истории с переносом. «Эгриси» до последнего нагнетал интригу и делал вид, что команда выбрала ЛФЛ. «Мы решили обыграть это, показав, что мы на самом деле приехали, здесь размялись и уехали. Так родился перфоманс», – рассказывал Чепурин во время матча.

Если бы Уткин не сообщил заранее о переносе матча в ЛФЛ, то наверняка перфоманс был бы еще впечатляющее.

Фото: Winline Медиалига