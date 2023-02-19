«Ноль касаний, но счастья полная жопа». Дурасов одновременно комментировал матч и играл на поле

Перфоманс комментатора «Матч ТВ».

Winline Медиалигу часто обвиняют в том, что на поле выходят бывшие профессионалы, а не блогеры и селебрити. Завершающий матч 3-го тура ФК «Матч ТВ» – 2Drots разбивает этот стерепотип.

Пару недель назад Сергей Дурасов (комментатор Матч ТВ и хавбек ФК «Матч ТВ») объявил, что если его телеграм-канал наберет 10 тысяч подписчиков, то он выйдет в старте на матч Медиалиги. К вечеру воскресенья канал Дурасова едва перевалил за 6 тысяч, но Константин Генич все равно включил его в старт на игру против 2Drots.

Штука в том, что одновременно Дурасов был единственным комментатором этого матча. Он до последнего оставался на комментаторской позиции, и лишь секунд за 30 до стартового свистка побежал на поле. Одноклубники шумно поздравили Дурасова, а официальный телеграм-канал ФК «Матч ТВ» подписал видео: «Легенда».

После стартового свистка в трансляции появилось окошко – на нем фиксировались все передвижения Дурасова. Кстати, в Медиалиге на спине пишут не фамилии, а никнеймы. У комментатора «Матч ТВ» – Gondurasa.

Комментарий с поля – что-то необычное. И Дурасов постоянно обыгрывал это.

• «Дото ищет вариант для дальней передачи. Я побежал открываться».

• «Я пока в состоянии говорить, скоро все это закончится».

• «#####, я просто бегаю. Но мне это нравится».

• «Дурасов в себя поверил и решил сделать забегание. Но там очень серьезно работают с нашими ребятами игроки 2Drots».

• «Я бы мог, чтобы поиграть с мячом, выйти на ворота или центральным защитником. Но мы бы уже пропустили».

• «Простите за паузу. Подустал».

Дурасов провел на поле три минуты чистового игрового времени (в Медиалиге пользуются им), не коснулся мяча и даже чуть не привез – остался отдыхать во вратарской соперника, пока через центр поля прорывался Алекс Стиль.

«Сергей Дурасов вошел в историю! Единственный случай, когда команда реально могла бы проиграть из-за комментатора», – шутил Роман Нагучев (кстати, тоже игрок ФК «Матч ТВ»).

После этого момента Генич заменил Дурасова. Мужчины перекрикивались через поле, поэтому их диалог попал в трансляцию.

Дурасов: «Первая замена в матче. Неужели Костя Генич кем-то недоволен?»

Генич: «Что, подустал?»

Дурасов: «Я в порядке».

Буквально через несколько секунд после замены Дурасов дал первый комментарий: «Ноль касаний, но счастья полная жопа».

В перерыве матча Дурасов рассказал детали перфоманса корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

– Как придумал все это?

– Да очень просто. Перед вторым туром Костя Генич сказал, что если мы FC Bus обыгрываем, то на третий тур выходим медийными. И попробуем договориться с 2Drots. Мы глянули к ним в заявку: медийных в нашем понимании – инвалидов – у них нет. Поэтому кого бы мы ни поставили, мы были бы гораздо хуже. Но параллельно мы успевали накидывать идеи. Был вариант, чтобы комментатор со своего места убежал, поиграл, потом вернулся и комментировал. Мы такое уже делали во втором сезоне. Я убегал отсюда. И в итоге думаю – а почему бы не пойти дальше и не прокомментировать с поля.

Вроде получилось! Дома переслушаю. Но говорят, что было слышно, и я даже не умер. Но я жирный ######.

– Удобно с гарнитурой бегать?

– Это не гарнитура, это маленький микрофончик. Отличие от гарнитуры одно (помимо удобства) – я себя не слышал. Поэтому не знал сломалось у меня там что-то, отключилось, идет звук в эфир или нет. Поэтому бежал и пытался развеселить защитников 2Drots. Но они ###### как серьезно настроены на игру. Гудай не улыбнулся. Короче, 2Drots – это нацеленность на победу. С ними не пошутишь.

Жалко, что касание не сделал. Горбанец Андрюха разыграл мяч с центра поля, это был мой единственный шанс. Сказал: «Открывайся вперед, я тебе дам». И тут же потерял мяч.

– Скажи честно, набегался?

– Нет-нет. Рывков-то не было. Устаешь, когда у тебя челноки туда-сюда. А здесь просто как на беговой дорожке. Да, тяжело с пузом. Но ничего. Я пообещал же к седьмому сезону перестать пить, курить, есть, начать нормально высыпаться и пройти просмотр в «Амкал».

– А в этом сезоне еще планируешь перфомансы?

– Да посмотрим. Мы же понимаем во что превратилась эта лига. Здесь инвалиды выходят когда позволяет игра. Или когда крупно горим, чего я нам не желаю. Либо когда команда крупно ведет.

Пока мне нравится то, что происходит на поле. Я побегал, я в восторге. Прикольно. Кто не подписался на мою телегу – вы козлы.