Mia Boyka
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«Ноль касаний, но счастья полная жопа». Дурасов одновременно комментировал матч и играл на поле

Winline Медиалига Winline Медиалига
Роман Нагучев Роман Нагучев
Сергей Дурасов
2Drots 2Drots
Матч ТВ Матч ТВ
Константин Генич Константин Генич
Медиафутбол Медиафутбол

Перфоманс комментатора «Матч ТВ».

Winline Медиалигу часто обвиняют в том, что на поле выходят бывшие профессионалы, а не блогеры и селебрити. Завершающий матч 3-го тура ФК «Матч ТВ» – 2Drots разбивает этот стерепотип.

Пару недель назад Сергей Дурасов (комментатор Матч ТВ и хавбек ФК «Матч ТВ») объявил, что если его телеграм-канал наберет 10 тысяч подписчиков, то он выйдет в старте на матч Медиалиги. К вечеру воскресенья канал Дурасова едва перевалил за 6 тысяч, но Константин Генич все равно включил его в старт на игру против 2Drots.

Штука в том, что одновременно Дурасов был единственным комментатором этого матча. Он до последнего оставался на комментаторской позиции, и лишь секунд за 30 до стартового свистка побежал на поле. Одноклубники шумно поздравили Дурасова, а официальный телеграм-канал ФК «Матч ТВ» подписал видео: «Легенда».

После стартового свистка в трансляции появилось окошко – на нем фиксировались все передвижения Дурасова. Кстати, в Медиалиге на спине пишут не фамилии, а никнеймы. У комментатора «Матч ТВ» – Gondurasa. 

Комментарий с поля – что-то необычное. И Дурасов постоянно обыгрывал это.

• «Дото ищет вариант для дальней передачи. Я побежал открываться».

• «Я пока в состоянии говорить, скоро все это закончится».

• «#####, я просто бегаю. Но мне это нравится».

• «Дурасов в себя поверил и решил сделать забегание. Но там очень серьезно работают с нашими ребятами игроки 2Drots».

• «Я бы мог, чтобы поиграть с мячом, выйти на ворота или центральным защитником. Но мы бы уже пропустили».

• «Простите за паузу. Подустал».

Дурасов провел на поле три минуты чистового игрового времени (в Медиалиге пользуются им), не коснулся мяча и даже чуть не привез – остался отдыхать во вратарской соперника, пока через центр поля прорывался Алекс Стиль.

«Сергей Дурасов вошел в историю! Единственный случай, когда команда реально могла бы проиграть из-за комментатора», – шутил Роман Нагучев (кстати, тоже игрок ФК «Матч ТВ»).

После этого момента Генич заменил Дурасова. Мужчины перекрикивались через поле, поэтому их диалог попал в трансляцию.

Дурасов: «Первая замена в матче. Неужели Костя Генич кем-то недоволен?»

Генич: «Что, подустал?»

Дурасов: «Я в порядке».

Буквально через несколько секунд после замены Дурасов дал первый комментарий: «Ноль касаний, но счастья полная жопа».

В перерыве матча Дурасов рассказал детали перфоманса корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

– Как придумал все это?

– Да очень просто. Перед вторым туром Костя Генич сказал, что если мы FC Bus обыгрываем, то на третий тур выходим медийными. И попробуем договориться с 2Drots. Мы глянули к ним в заявку: медийных в нашем понимании – инвалидов – у них нет. Поэтому кого бы мы ни поставили, мы были бы гораздо хуже. Но параллельно мы успевали накидывать идеи. Был вариант, чтобы комментатор со своего места убежал, поиграл, потом вернулся и комментировал. Мы такое уже делали во втором сезоне. Я убегал отсюда. И в итоге думаю – а почему бы не пойти дальше и не прокомментировать с поля.

Вроде получилось! Дома переслушаю. Но говорят, что было слышно, и я даже не умер. Но я жирный ######. 

– Удобно с гарнитурой бегать?

– Это не гарнитура, это маленький микрофончик. Отличие от гарнитуры одно (помимо удобства) – я себя не слышал. Поэтому не знал сломалось у меня там что-то, отключилось, идет звук в эфир или нет. Поэтому бежал и пытался развеселить защитников 2Drots. Но они ###### как серьезно настроены на игру. Гудай не улыбнулся. Короче, 2Drots – это нацеленность на победу. С ними не пошутишь.

Жалко, что касание не сделал. Горбанец Андрюха разыграл мяч с центра поля, это был мой единственный шанс. Сказал: «Открывайся вперед, я тебе дам». И тут же потерял мяч.

– Скажи честно, набегался?

– Нет-нет. Рывков-то не было. Устаешь, когда у тебя челноки туда-сюда. А здесь просто как на беговой дорожке. Да, тяжело с пузом. Но ничего. Я пообещал же к седьмому сезону перестать пить, курить, есть, начать нормально высыпаться и пройти просмотр в «Амкал».

– А в этом сезоне еще планируешь перфомансы?

– Да посмотрим. Мы же понимаем во что превратилась эта лига. Здесь инвалиды выходят когда позволяет игра. Или когда крупно горим, чего я нам не желаю. Либо когда команда крупно ведет.

Пока мне нравится то, что происходит на поле. Я побегал, я в восторге. Прикольно. Кто не подписался на мою телегу – вы козлы.

 

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