Mia Boyka
Блог

«Худшего и представить нельзя». Кошмарый старт «Амкала» в Winline Медиалиге: проиграли оба матча

GOATS GOATS
Амкал Амкал
Андрей Сибскана Андрей Сибскана
Арсений Левшук Арсений Левшук
Winline Медиалига Winline Медиалига
Герман Эль Класико Герман Эль Класико
Медиафутбол Медиафутбол

Больше не фавориты?

Winline Медиалига – непростой турнир для «Амкала». В первом сезоне они отказались участвовать. В пасмурно-осеннем втором – выбыли уже в четвертьфинале. Казалось, что МФЛ-3 – хороший шанс взять трофей. Еще до старта турнира президент «Амкала» Герман Эль Класико ставил амбициозную цель – выиграть все турниры в 2023-м.

Пока есть проблемы – в двух первых турах Медиалиги у «черно-красных» два поражения.

Хронология матча с «Козлами» – пропустили на последней минуте, кошмар в защите

Cегодня «Амкал» бился с GOATS – командой рэпера Гуди. Соперник грозный: весной они подписали экс-игроков РПЛ – Виталия Дьякова, Антона Соснина и Арсения Логашова. «Амкал» почувствовал мощь уже в первом тайме, когда Казанков забил после хитрого ассиста Вячеслава Глеба.

«Амкал» начал давить и даже забил. Подачу Василия Маврина замкнул новичок Руслан Имаев.

Давление росло: казалось, что после супердальнего удара Прокопа невозможно спастись.

Казалось, что матч так и закончится ничьей. Но когда оставалось меньше минуты, «Амкал» пропустил второй.

Игра в защите – кошмар. В момент прострела «Козлов» в центре штрафной «Амкала» был лишь один защитник, поэтому подключившийся к атаке хавбек Вадим Стеклов без сопротивления забил.

В итоге после двух стартовых туров у «Амкала» 0 побед, 0 очков, 2 забитых и 4 пропущенных. Они предпоследние в группе B и опережают команду Уткина лишь по разнице мячей.

Атмосфера после финального свистка – грусть: команда заперлась в раздевалке, Герман лишил игроков премий (и пообещал купить на них подарки фанатам)

Прокоп едва сдерживал слезы.

Один из лидеров «Амкала» Арсений Левшук шел по полю и кричал на себя: «Что нужно сделать? Я не понимаю! Ну, как так может не везти? Мы плохо играли что ли?»

Но быстро взял себя в руки и с громкоговорителем пошел извиняться перед фан-сектором «Амкала»:

«Извиняемся за второе поражение, но вы сами все видели. Во втором тайме мы переиграли соперника, но нам просто не фартит. Спасибо, что за нас приходите болеть в холод, снег, в стужу. Мы сегодня всех себя на поле отдали. Серьезно. Всех себя.

Такой поддержки у нас давно не было, вам большое спасибо!»

Достаточно быстро игроки «Амкала» ушли с поля и заперлись в раздевалке. Команда провела там не менее 30 минут – многие журналисты не дождались и уехали с матча. Найти слова после такого поражения и правда непросто, но в какой-то момент они нашлись у капитана «Амкала» – Сибсканы.

«Отличный челлендж – начинать со дна и подниматься потихонечку, – рассказал Сибскана Sports.ru. – Я не воспринимаю это как провалы. Просто такая тернистая дорожка выдалась. Пошли обходными путями. Все, что не залетело здесь, залетит дальше. Я не буду плакаться, что нам не повезло. Мы играли в хороший футбол. Дальше – посмотрим».

Ближе к часу ночи в телеграм-канале президента «Амкала» Германа Эль Класико появился большой пост. 

«Наша дорога в Медиалиге началась так ######### (сложно) и тернисто, что худшего положения после 2 тура и представить нельзя, – пишет Эль Класико. – Все игроки и все болельщики подавлены и находятся в тотальном тильте. Мы будем пробовать вместе выходить из сложившейся ситуации.

Два поражения означают, что наши игроки без премиальных. И эти премиальные мы потратим на какие-нибудь подгоны для вас (болельщиков) и подарим всем, кто придет на трибуну нас поддержать в матче с «Эгриси» через неделю. Думаю, что так будет справедливо».

«Их возит 40-летний мужик». «Амкал» жестко критикуют

Второе поражение «Амкала» стало главной темой вечера. Кажется, защитников нет – команду Германа только разносят.

Дмитрий Егоров (президент «БроукБойз»): «Глеб. 40 лет. Гений. Гений! Какой там профессиональный футбол для ребят? Их возит в полузащите 40-летний мужик.

Видно, будто что-то не так в «Амкале». Ключевой матч. Либо сплотятся, либо повалятся дальше».

Cергей Дурасов (комментатор «Матч ТВ»): «Амкал» не фаворит турнира. Они даже не в топ-3.

 

У «Амкала» шикарный (возможно, лучший в лиге) подбор футболистов. Но когда за 2 игры ты не проводишь ни одной успешной комбинационной атаки, ты не имеешь права претендовать на статус фаворита.

К мастерству игроков вопросов 0. Блестящие дальние удары Прокопа, дикие проходы Кузькина и Левшука, иньестоподобный Вася Маврин, да много чего еще есть, но выстроенных атак нет.

С такими ресурсами так играть непозволительно. Не фавориты».

«Амкал» действительно так плох? 

Ни в одним из двух проигранных матчей «амкаловцы» не выглядели радикально хуже оппонента. 

• «Народная Команда» (соперник по первому туру) сыграла в стиле «Барселоны» против «Челси» в 2009-м – добыла нужный результат после единственного удара в створ. Второй гол «Амкал» забил себе сам – после подачи штрафного мяч срезался в ворота. По игре, угловым и ударам все в пользу «Амкала».

 • Матч с GOATS вышел абсолютно равным. Во втором тайме у «Амкала» было несколько убойных моментов, а по ударам в створ почти равенство. По угловым гигантский перевес в пользу «Амкала» – 9 против 1. Но будем справедливы: в обоих случаях «Амкалу» нужно было отыгрываться, а значит – активнее атаковать.

 

Проще говоря, «Амкал» играет не на топ-топ уровне, к которому мы привыкли по МКС и Кубку России. Но и не так кошмарно, как показывает турнирная таблица.

К счастью, новом сезоне Медилиги выйти из группы можно даже с третьего места. В следующем туре «Амкал» сыграет против «Эгриси» (соперник по группе) и для обеих команд это матч смерти. У проигравшего останется 0 очков и столько же шансов на плей-офф.

Главное, чтобы «Амкал» не поплыл психологически после неудачного старта. 

Уткин стал Обеликсом: с рогами и в полосатых штанах. Косплей дня!

Фото: https://t.me/GONDURASA; Winline Медиалига

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnie
Важная информация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий