«Худшего и представить нельзя». Кошмарый старт «Амкала» в Winline Медиалиге: проиграли оба матча

Больше не фавориты?

Winline Медиалига – непростой турнир для «Амкала». В первом сезоне они отказались участвовать. В пасмурно-осеннем втором – выбыли уже в четвертьфинале. Казалось, что МФЛ-3 – хороший шанс взять трофей. Еще до старта турнира президент «Амкала» Герман Эль Класико ставил амбициозную цель – выиграть все турниры в 2023-м.

Пока есть проблемы – в двух первых турах Медиалиги у «черно-красных» два поражения.

Хронология матча с «Козлами» – пропустили на последней минуте, кошмар в защите

Cегодня «Амкал» бился с GOATS – командой рэпера Гуди. Соперник грозный: весной они подписали экс-игроков РПЛ – Виталия Дьякова, Антона Соснина и Арсения Логашова. «Амкал» почувствовал мощь уже в первом тайме, когда Казанков забил после хитрого ассиста Вячеслава Глеба.

«Амкал» начал давить и даже забил. Подачу Василия Маврина замкнул новичок Руслан Имаев.

Давление росло: казалось, что после супердальнего удара Прокопа невозможно спастись.

Казалось, что матч так и закончится ничьей. Но когда оставалось меньше минуты, «Амкал» пропустил второй.

Игра в защите – кошмар. В момент прострела «Козлов» в центре штрафной «Амкала» был лишь один защитник, поэтому подключившийся к атаке хавбек Вадим Стеклов без сопротивления забил.

В итоге после двух стартовых туров у «Амкала» 0 побед, 0 очков, 2 забитых и 4 пропущенных. Они предпоследние в группе B и опережают команду Уткина лишь по разнице мячей.

Атмосфера после финального свистка – грусть: команда заперлась в раздевалке, Герман лишил игроков премий (и пообещал купить на них подарки фанатам)

Прокоп едва сдерживал слезы.

Один из лидеров «Амкала» Арсений Левшук шел по полю и кричал на себя: «Что нужно сделать? Я не понимаю! Ну, как так может не везти? Мы плохо играли что ли?»

Но быстро взял себя в руки и с громкоговорителем пошел извиняться перед фан-сектором «Амкала»:

«Извиняемся за второе поражение, но вы сами все видели. Во втором тайме мы переиграли соперника, но нам просто не фартит. Спасибо, что за нас приходите болеть в холод, снег, в стужу. Мы сегодня всех себя на поле отдали. Серьезно. Всех себя.

Такой поддержки у нас давно не было, вам большое спасибо!»

Достаточно быстро игроки «Амкала» ушли с поля и заперлись в раздевалке. Команда провела там не менее 30 минут – многие журналисты не дождались и уехали с матча. Найти слова после такого поражения и правда непросто, но в какой-то момент они нашлись у капитана «Амкала» – Сибсканы.

«Отличный челлендж – начинать со дна и подниматься потихонечку, – рассказал Сибскана Sports.ru. – Я не воспринимаю это как провалы. Просто такая тернистая дорожка выдалась. Пошли обходными путями. Все, что не залетело здесь, залетит дальше. Я не буду плакаться, что нам не повезло. Мы играли в хороший футбол. Дальше – посмотрим».

Ближе к часу ночи в телеграм-канале президента «Амкала» Германа Эль Класико появился большой пост.

«Наша дорога в Медиалиге началась так ######### (сложно) и тернисто, что худшего положения после 2 тура и представить нельзя, – пишет Эль Класико. – Все игроки и все болельщики подавлены и находятся в тотальном тильте. Мы будем пробовать вместе выходить из сложившейся ситуации.

Два поражения означают, что наши игроки без премиальных. И эти премиальные мы потратим на какие-нибудь подгоны для вас (болельщиков) и подарим всем, кто придет на трибуну нас поддержать в матче с «Эгриси» через неделю. Думаю, что так будет справедливо».

«Их возит 40-летний мужик». «Амкал» жестко критикуют

Второе поражение «Амкала» стало главной темой вечера. Кажется, защитников нет – команду Германа только разносят.

Дмитрий Егоров (президент «БроукБойз»): «Глеб. 40 лет. Гений. Гений! Какой там профессиональный футбол для ребят? Их возит в полузащите 40-летний мужик.

Видно, будто что-то не так в «Амкале». Ключевой матч. Либо сплотятся, либо повалятся дальше».

Cергей Дурасов (комментатор «Матч ТВ»): «Амкал» не фаворит турнира. Они даже не в топ-3.

У «Амкала» шикарный (возможно, лучший в лиге) подбор футболистов. Но когда за 2 игры ты не проводишь ни одной успешной комбинационной атаки, ты не имеешь права претендовать на статус фаворита.

К мастерству игроков вопросов 0. Блестящие дальние удары Прокопа, дикие проходы Кузькина и Левшука, иньестоподобный Вася Маврин, да много чего еще есть, но выстроенных атак нет.

С такими ресурсами так играть непозволительно. Не фавориты».

«Амкал» действительно так плох?

Ни в одним из двух проигранных матчей «амкаловцы» не выглядели радикально хуже оппонента.

• «Народная Команда» (соперник по первому туру) сыграла в стиле «Барселоны» против «Челси» в 2009-м – добыла нужный результат после единственного удара в створ. Второй гол «Амкал» забил себе сам – после подачи штрафного мяч срезался в ворота. По игре, угловым и ударам все в пользу «Амкала».

• Матч с GOATS вышел абсолютно равным. Во втором тайме у «Амкала» было несколько убойных моментов, а по ударам в створ почти равенство. По угловым гигантский перевес в пользу «Амкала» – 9 против 1. Но будем справедливы: в обоих случаях «Амкалу» нужно было отыгрываться, а значит – активнее атаковать.

Проще говоря, «Амкал» играет не на топ-топ уровне, к которому мы привыкли по МКС и Кубку России. Но и не так кошмарно, как показывает турнирная таблица.

К счастью, новом сезоне Медилиги выйти из группы можно даже с третьего места. В следующем туре «Амкал» сыграет против «Эгриси» (соперник по группе) и для обеих команд это матч смерти. У проигравшего останется 0 очков и столько же шансов на плей-офф.

Главное, чтобы «Амкал» не поплыл психологически после неудачного старта.

Фото: https://t.me/GONDURASA; Winline Медиалига