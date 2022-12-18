Mia Boyka
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«Реальные Броуки» вернули медиафутбол! В товарищеском матче за них забил судья! Ножницами через себя!

БроукБойз БроукБойз
Матч ТВ Матч ТВ
Сергей Сергеевич Давыдов Сергей Сергеевич Давыдов
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Медиафутбол Медиафутбол

Медиафутбол жив! Такой вывод точно можно сделать по новому ролику «БроукБойз».

В команде не хотят забывать о том, что главное в медиафутболе – шоу. Поэтому запустили проект «Реальные Броуки», в котором совсем не обращают внимания на результаты, а делают акцент на медийке.

Больше не будем ничего вам объяснять, просто покажем гол, который в товарищеском матче «Реальных Броуков» и «Матч ТВ» забил... судья! Крупный план Генича после этого гола расскажет все сам.

В составе «Реальных Броуков» сыграли Сергей Давыдов, Чипинкос, Ваня Некласико, Шугар ФИФА, Саня ФИФА и Райзен.

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