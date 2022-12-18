Федос, Герман, Некит и Жека – собрали медийную сборную Медиалиги

Утром 15 февраля сборная Медиалиги впервые соберется в манеже «Спартака». За пару дней до этого о новой команде высказался главный хейтер комьюнити Сибскана.

«Да говно, что обсуждать тут? Все, к чему прикасаются руки некоторых людей, обретает противоположность. Смешно даже обсуждать, если честно. Ну что за бред? Медийная сборная она должна быть медийной, я там половину ########## не знаю. Кто эти все люди? ###### ноунеймы», – заявил капитан «Амкала».

Мы решили собрать сборную Медиалиги из медийных футболистов. Включили только легенд:

Федос. Прости, Дядя Саша Будаков, в нашу сборную мы берем Федора Маслова, самого яркого вратаря мира!

Гудай. Кто-то скажет, что и тут профики! Но в первую очередь, Гудай – медийный! Главный пародист медиафутбола, ну и уже ютуб-блогер! А видели, как он праздновал гол в ворота Konaha перед пустой трибуной? Шоумэн! Точно в сборную!

Сибскана. На самом деле, не так много медийных защитников в медиафутболе, поэтому вспоминаем, что Сибыч начинал в «Амкале» именно на позиции ЦЗ, поэтому подтягиваем его на эту позицию.

Георгий Тигиев. Один из самых скандальных медиафутболистов, боец-ММА и очень медийная личность. Недавно завел телегу и генерирует кружки. Сборная с духом!

Некит-Жека-Герман. Отцы комьюнити обязаны быть в нашей сборной. Пожалуй, более узнаваемых блогеров в медиафутболе нет.

Форзяр. Главный ветеран «Амкала», один из самых любимых игроков не только своей команды, но и всего сообщества. Главный рупор нашей сборной.

Крап. Потерял место в составе 2Drots из-за профиков, но медийность никуда не делась, поэтому нам подходит. Будет исполнять стандарты. Единственная проблема – может опоздать на сбор команды.

Ромарой. Забил первый гол в истории «Амкала», забьет первый гол в истории нашей медийной сборной.

Сергей Давыдов. Мы обожаем его и, конечно, берем в нашу сборную. Уруру!

Фото: соцсети Сергея Давыдова // Winline Медиалига

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