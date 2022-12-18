Алекс Месси дал сольный концерт на ютубе. Кажется, он гений

Алекс Месси – главный клад медиафутбола прямо сейчас. И, кажется, единственный блогер в медиафутбольном комьюнити, который не плодит челленджи, а делает оригинальный и искрений контент.

В конце 2022 года он открыл ютуб-канал, куда выкладывает влоги. В первом выпуске он рассказывал, что всю ночь не может уснуть и ходил выкидывать мусор и пил какао, а во втором – как ездил на съемки на канал Гудая. К сожалению, эти работы так и не получили широкого признания, поэтому Алекс пошел ва-банк – записал сольный концерт.

Концерт идет всего 10 минут, и он точно вызывает эмоции. Неповторимая манера вокала Месси понравится не каждому, оно и понятно – порог вхождения, а это по теории известного музыканта Замая главный признак искусства.

Конечно, собственным репертуаром Алекс пока еще не обзавелся, поэтому исполнял кавер-версии.

Трек-лист концерта

YUNGWAY, Scally Milano, uglystephan – Ко мне

Big Baby Tape – Like A G6

Перерыв на еду.

OG Buda & Дора – Капли

INSTASAMKA – За деньги да

Чаепитие. Рассказывает о своей кружке.

INSTASAMKA – Только он

Aarne, BUSHIDO ZHO & ANIKV – Тесно

YUNGWAY, Scally Milano, uglystephan – Ко мне (на бис)

LOVV66 – Номер брата

Big Baby Tape – Like A G6 (на бис)

Aarne, BUSHIDO ZHO & ANIKV – Тесно (на бис)

В общем, рекомендую к прослушиванию! Алекс Месси – андеграунд!

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