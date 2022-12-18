Блогер из Konoha ворвался в предматчевый круг 2Drots ради сториз – в ответ «самураи» забили 9 безответных голов

Месть.

Во 2-м туре 1XBET Media Football League 2Drots играли против Konoha. Безумные 9:0 гарантировали «cамураям» плей-офф, а их соперники наоборот – такого шанса лишились.

Конечно, 2D были сильнее, но 9:0? Возможно, их разозлила ситуация перед матчем.

Перед стартовым свистком 2Drots традиционно собрались в кругу, Некит как обычно произносил мощную речь. В этот момент в круг встал игрок Konoha – казахстанский блогер Нуртаза Нурислам. В тиктоке у него 72 тысячи подписчиков, а в инсте – 288 тысяч.

Заметив постороннего, Некит очень удивился: прервал речь и продолжил только когда блогер ушел. Взгляд Некита в этот момент – бесценно.

Конфликта не было. Нуртаза уходя, пожелал удачи 2Drots. Некит использовал ситуация для дополнительной мотивации: «За такую ##### Konoha тоже нагнуть надо. Че такое, входит в круг, просит пару кадров».

В интервью Sports.ru Нуртаза Нурислам рассказал о перфомансе: «Я просто снимал для себя контент в сторис. Моя команда на это нормально отреагировала».

Матч оказался очень простым для 2Drots – команда вышла с полуторным составом, и уже после первого тайма побеждала 3:0. Поле перерыва выскочила основа, и счет стал совсем нефутбольным. Благодаря этому Дмитрий Кузнецов выпустил на поле медийный состав: президентов клуба Жеку и Некита, а также Карена, Биг Смога, Мбэйпа и Хула.

Жека даже мог забить – дважды пробивал пенальти (судья потребовал перебить из-за выхода вратаря с линии до удара) и оба раза не забил. Оба раза удар брал вратарь. Особое внимание на первую попытку – Жека исполнял паненку.

А еще босс 2D отдал голевую на Алекса Стиля, но гол не был засчитан из-за офсайда.

А в самом конце матча был еще пенальти: после сольного прохода Хула, в штрафной площади его сбил защитник Konoha и получил красную. На этот раз к точке подошел сам Хул, но тоже не забил. Снова спас вратарь.

«Я ожидал, что мы выиграем, потому что, справедливости ради, мы намного сильнее, – рассказал Жека в интервью Sports.ru. – Но при этом, я хочу сказать, что соперник первые минут 20 чутка кусался, потом немножко подсели. Тяжело им было.

Но второй состав, когда у нас ребята вышли заряженные, бомбовые, бегут. Чувствуют друг друга, вообще без шансов.

Пенальти? Мы вообще сначала сказали: «Биги пусть бьет! Биги! Биги!». А Викторыч – мне: «Ты иди бей». Я вскакиваю, в голове мысли бить сильно. Подбегаю, Алекс Стиль мне говорит: «Бей паненку, брат». Я бью паненку ###. меня проклятье паненки, походу. Вторую паненку не забил. Вряд ли я за это получу штраф от Кузнецова, но пиво поставить нужно. Пиво пацанам проставлю».