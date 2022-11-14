Мартинес тащил, как Сычев, а Месси целовал кубок также нежно, как Кузя Лизу. Финал чемпионата мира полон отсылок к медиафутболу

В Катаре завершился чемпионат мира. В финале сошлись Аргентина и Франция. Матч получился не просто безумным, а великим! Аргентинцы быстро загрузили двушку и начали жестко душить французов. Но меньше двух минут понадобилось Мбаппе, чтобы сравнять счет. Жаль, что в 2Drots Мбэйп также не тащил. После этого стало ясно, что ничего не ясно. Да, как говорил великий Ромарой.

Месси быстро забил и снова вывел вперед сборную Аргентины. Но сборная Франции быстро получила право на пенальти. Защитник доказывал судье, что за такое пенальти не ставят. Да, точно также, как доказывал Кутуз на МКС.

В конце Аргентина бросила в бой Лаутаро. Но он закосплеил Ждана.

В общем, все решалось в серии пенальти. Эмилиано Мартинес тащил также, как Великий Сычев в финале второго сезона Winline Медиалиги.

А после сэйва танцевал, как Федос.

Короче, кубок забрала Аргентина

Месси наконец-то получил кубок. И, конечно, его поцелова. Очень трогально. Почти также трогательно, как Кузя целова на стриме Лизу.