Георгий Тигиев и Олег Майами подрались на промоушне «Наше Дело»

В Москве состоялся бой между медиафутболистами Георгием Тигиевым из «БроукБойз» и Олегом Майами из «На Спорте».

Летом 2022-го на конференции Winline Медиалиги Георгию Тигиеву не понравилось, как Олег Майами общался с президентом «Броуков» Райзеном. Между Майами и Райзеном случилась потасовка, во время которой первый ударил второго ногой.

Тигиев этого прощать не собирался и бесконечно хотел подраться с Олегом Майами. Георгий преследовал Майами на всех мероприятиях, всячески цеплял его и провоцировал драку. В итоге Майами дал предварительное согласие на бой, вопрос был в цене. Организацией поединка занялся бойцовский промоушен «Наше дело».

За пару месяцев до боя футболисты встретились в октагоне для дуэли взглядов, которая закончилась легкой потасовкой после того, как защитник «БроукБойз» толкнул игрока «На Спорте».

Майами и Тигиева сразу же разняли, однако они продолжили оскорблять друг друга.

Бой по правилам бокса в ММА был назначен на 10 декабря.

В разогревающем трэштоке явно больше преуспел Тигиев – он накидывал сильнее.

«Я тебя схаваю, брат».

«Я ему голову сожру».

Словесные панчи Майами были скромнее.

«Я очень сильно хочу его #########, наказать за длинный язык, чтобы он присел на жопу и почувствовал неловкость».

«Постараюсь ######### его. Я не играю с ним в дружбу, а он очень хочет дружить, я вижу».

За день до боя происходило официальное взвешивание. Вес Тигиева – 87 кг. Майами на взвешивание не явился.

Прямого эфира не было. Запись боя обещают выложить 22 декабря на канале промоушена, но маленький кусочек в интернет слили.

Официальные результаты пока не известные, но телеграм-каналы сообщают, что после боя Георгий Тигиев уехал на скорой.

Желаем здоровья Георгию и ждем видеозапись поединка.