Георгий Тигиев и Олег Майами подрались на промоушне «Наше Дело»
В Москве состоялся бой между медиафутболистами Георгием Тигиевым из «БроукБойз» и Олегом Майами из «На Спорте».
Летом 2022-го на конференции Winline Медиалиги Георгию Тигиеву не понравилось, как Олег Майами общался с президентом «Броуков» Райзеном. Между Майами и Райзеном случилась потасовка, во время которой первый ударил второго ногой.
Тигиев этого прощать не собирался и бесконечно хотел подраться с Олегом Майами. Георгий преследовал Майами на всех мероприятиях, всячески цеплял его и провоцировал драку. В итоге Майами дал предварительное согласие на бой, вопрос был в цене. Организацией поединка занялся бойцовский промоушен «Наше дело».
За пару месяцев до боя футболисты встретились в октагоне для дуэли взглядов, которая закончилась легкой потасовкой после того, как защитник «БроукБойз» толкнул игрока «На Спорте».
Майами и Тигиева сразу же разняли, однако они продолжили оскорблять друг друга.
Бой по правилам бокса в ММА был назначен на 10 декабря.
В разогревающем трэштоке явно больше преуспел Тигиев – он накидывал сильнее.
«Я тебя схаваю, брат».
«Я ему голову сожру».
Словесные панчи Майами были скромнее.
«Я очень сильно хочу его #########, наказать за длинный язык, чтобы он присел на жопу и почувствовал неловкость».
«Постараюсь ######### его. Я не играю с ним в дружбу, а он очень хочет дружить, я вижу».
За день до боя происходило официальное взвешивание. Вес Тигиева – 87 кг. Майами на взвешивание не явился.
Прямого эфира не было. Запись боя обещают выложить 22 декабря на канале промоушена, но маленький кусочек в интернет слили.
Официальные результаты пока не известные, но телеграм-каналы сообщают, что после боя Георгий Тигиев уехал на скорой.
Желаем здоровья Георгию и ждем видеозапись поединка.
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