Маменко привез тупейший пенальти, но отмазался двумя космическими сэйвами

Самый ожидаемый матч второго сезона Winline Медиалиги «Амкал» – 2Drots начался с глупейшего пенальти.

Мяч катился в сторону вратаря «Амкала» Александра Маменко, Довбня поставил спину, киперу оставалось только выбить мяч подальше от ворот. Однако хавбек 2Drots Манна успел прокинуть мяч мимо вратаря, который просто срубил соперника.

Бить пошел Влад Семенов (он же Сэмио). Дал в правый от вратаря. Сильно, точно – такие не берутся.

Но за свою чудовищную ошибку Маменко исправился через несколько минут, отразив сначала удар Кутуза с метра, а потом вообще каким-то невероятным образом потащил добивание от Фрола. Это было гениально!