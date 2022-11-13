Мастерский финт Прокопа в дебютном матче за «Ботев»: принял сложный мяч и отклеился от соперника

Прокоп постепенно осваивается в профессиональном футболе. Сегодня Миша дебютировал за «Ботев», появившись на замену после перерыва в товарищеской игре с «Литексом».

На 53-й минуте у хавбека был хороший момент, но его удар отразил вратарь (к сожалению, этот момент не попал в трансляцию).

Зато мы увидели, как в одном из эпизодов Прокоп мастерски принял непростой мяч, обыграл соперника и отдал передачу партнеру. Это было реально эффектно.

В дальнейшем Миша поучаствовал в нескольких атаках «Ботева» и опасно подавал угловые, однако забить ему в дебютном матче так и не удалось.

Тем не менее новая команда Прокопа одержала победу – 2:1.