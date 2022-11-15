Градиленко танцевал на столе, а Goody читал Моргенштерна. GOATS отметили выход в четвертьфинал Медиалиги в бане

Последняя команда, которая обеспечила себе выход в плей-офф Winline Медиалиги – это GOATS. «Козлы» обыграли в 9-м туре Watch TV (3:2) и взлетели на 4-е место в группе Б.

После матча «Козлы» поехали в баню и отпраздновали победу. Главный тренер команды Дмитрий Градиленко танцевал на столе.

А босс клуба Goody читал Cadillac Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и Элджея.

Идеальное комбо.