Мама Генича пришла поддержать его команду в Медиалиге. Watch TV бились за плей-офф

В последнем матче регулярного чемпионата второго сезона Winline Медиалиги Watch TV и GOATS в очном противостоянии выясняли, кто выйдет в четвертьфинал. В итоге «Козлы» победили (3:2) и вышли в плей-офф.

Константин Генич очень переживал за результат. Об этом в предматчевом флэш-интервью сказал Роман Нагучев. В прошлом году именно Генич ошибся в решающий момент – не реализовал пенальти и похоронил команду «Матч ТВ».

На матче с GOATS поддержать Константина и его команду пришла мама. Знакомьтесь, Софья Семеновна.

Общение Константина с мамой попал в трансляцию. Сын заботливо предложил чаю, чтобы согреться.