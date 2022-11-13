Мбэйп из 2Drots снова проиграл в штрафных на стрижку. На этот раз ему выстригли ананас 🍍

Штрафные на стрижку – один из самых популярных челленджей не только 2Drots, а во всем медиафутболе. Можно сказать, даже культовый. Челлендж уже вышел на федеральный уровень – Фрол после поражения в нем выходил с разноцветными волосами в 1/128 финала Фонбет Кубка России.

Чаще всех в штрафных на стрижку проигрывал Мбэйп. Проиграл Ромео и в новом выпуске. На этот раз ему сделали на голове ананас. Смотрите 🍍

Реакция одноклубников – бесценна:

Тренер Кузнецов сказал честно: «Мбаппе, тебе не идет. Надень шапку что ли».

Белка Мбейпа узнал не сразу: «Моргенштерн*, ты?»

А Артур Бегларян сказал, что без зеленого хвостика вообще хорошая стрижка. Ему можно верить, Арчи несколько лет работал помощником мастера в модном московском салоне красоты.

*Моргенштерн в России признан иноагентом.