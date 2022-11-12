Судья забыл удалить игрока SD Family после 2-й желтой. Но опомнился в следующей атаке

В 9-м туре Winline Медиалиги 2Drots, которые уже обеспечили себе плей-офф, играли с SD Family. Казахстанцам для выхода в четвертьфинал нужно было обязательно побеждать и болеть за GOATS в матче с Watch TV.

Поэтому игроки SD вышли на поле предельно заведенными: летели в подкаты, спорили с соперником и судьей. Много спорили. Очень много спорили.

Досжан Кенжегулов в первом тайме сбил Алекса Стиля. Судья Апонасенков решил, что это не подкат, а прыжок в ноги и дал желтую.

А во второй половине игры за 2:38 до конца Кенжегулов схватил руками убегающего Слона. Судья дал ему еще одну желтую, но забыл удалить.

И лишь в следующем эпизоде Апонасенков заметил, что у игрока SD две желтые, а он продолжает играть. Реф исправил ошибку и показал красную.

К этому моменту счет уже был 1:5. Игроки SD Family получили еще пару красных карточек и покинули Winline Медиалигу.