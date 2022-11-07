Нагучев психанул в прямом эфире и наехал на команду из Казахстана – надоели претензии, что комментаторы давят на судей

Если в большом футболе команды срываются исключительно на судьях, то в Winline Медиалиге под раздачу попадают еще и комментаторы.

На прошлых выходных сначала досталось Карену Адамяну, который прямо с трансляции ушел разбираться с боссом ФК «Денег» Стасом Малиевым, а через день претензии на игре SD Family – «Наши Парни» прилетели Роману Нагучеву.

В начале первого тайма казахстанская команда при счете 1:0 в свою пользу забила еще раз. Однако арбитр решил обратиться к ВАР – из-за подозрения, что перед голевой атакой SD ввели аут не с того места. Реф пришел к Нагучеву, что посмотреть повтор эпизода.

Судя по всему, за кадром комментатору кто-то что сказал (это не попало в трансляцию), после чего Нагучев завел мощнейший спич и попросил режиссера показать его в эфире.

«Все футболисты, которые приходят сюда, как Стас Малиев, и рассказывают, как нам работать, убирайтесь отсюда, ясно? Решение принимает арбитр. Если вы считаете, что решение принимает комментатор, значит, вы не уважаете арбитра. Если вы не уважаете арбитра, не надо потом говорить, что против вас принимаются не те решения.

Если команда из Казахстана считает, что что-то не так, пусть предъявят мне, когда игра закончится. А пока убирайтесь отсюда, ясно?! Вон там ваше место, а не здесь. Здесь мое рабочее место. Вы в 40 км [от правильной позиции] бросаете аут, какие претензии к комментатору?

Если это еще раз повторится, я буду целенаправленно болеть против команды, которая сюда приходит. Я прям буду душить ее, я обещаю. Ребят, я не судья. Я обращаюсь к Казахстану, одной из моих любимых стран. Но не надо сюда приходить и рассказывать, как надо работать», – выпалил Роман.

Судья, посмотрев повтор эпизода, подтвердил, что аут действительно был разыгран не с того места. Гол отменили, счет остался 1:0.

Сложно сказать, что сильнее ударило по SD Family – эмоции Нагучева или отмененный гол – но во втором тайме они дважды пропустили и в итоге проиграли (1:2). К слову, оба мяча были забиты с пенальти.

7 (!) комментаторов «Матч ТВ» пришли на игру МФЛ. Они поддерживают свою команду и просто любят медиафутбол