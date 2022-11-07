«В колхозе каком-то играем». Игорь Семшов снова недоволен Медиалигой

Участник команды «Наши Парни» и экс-игрок сборной России Игорь Семшов опять проявил недовольство в Winline Медиалиге. На этот раз ему не понравились экспериментальные правила. Слова Семшова попали в трансляцию матча против SD Family.

«Вот эти правила вы не подкорректировали. В колхозе каком-то играем», – сказал Семшов.

Судя по всему, Семшов не понял, почему закончилось чистое время, а игра продолжилась. По правилам Медиалиги, игра заканчивается по истечении чистого времени, но только когда мяч уходит в аут, либо за линию ворот от атакующей команды.

Это уже не первое недовольство Медиалигой от Игоря Семшова.

В 6-м туре в матче «Наши Парни» – Watch TV Семшов выбил телефон из рук корреспондента телеграм-канала «Лига Медиафутбол», который снимал реакцию Игоря на события на поле.

Позже Семшов принес извинения: «Я сорвался на молодого человека, который меня снимал на телефон. Ну все-таки нужно понимать и уважать тех людей, нас – я имею ввиду, больших спортсменов, которые в свое время выступали.

Знать, как снимать и куда телефон совать. Я, конечно, перед ним извинюсь. Я тоже, наверное, неправ. Но в этом матче эмоции были чересчур».