53-летний Градиленко вышел в старте в матче Медиалиги. GOATS снова устроили шоу

Перед матчем 8-го тура GOATS и Fight Nights боссы клубов Goody и Камил Гаджиев поспорили на 500 тысяч рублей. По условиям пари команды обязаны отыграть 12,5 минут первого тайма, соблюдая условия: в стартовом составе должны выйти 3 футболистов со статусом «медийный» и 3 медийных игрока в чистом виде.

Так в стартовом составе «Козлов» оказался главный тренер команды 53-летний Дмитрий Градиленко.

Он занял на поле место левого вингера.

Вместо номера у Градиленко на майке XO, а вместо фамилии никнейм «Дорогой». И как же Дорогой навозил Багдасара. Мастер. Сопернику пришлось фолить.

Через несколько минут его позвал на замену Молодой Платон. Градиленко сначала отказывался со словами: «Кто тебя выпускает? Кто тут тренер? Ты или я?» Но все же поменялся.