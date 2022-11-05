Тюрьма в Салехарде, неправильное рукопожатие Олега Майами, проблемы с военкоматом. Володя XXL психанул и больше не хочет играть в Медиалиге

«Этот MFL для меня официально закончен! Я не буду больше представлять команду «БроукБойз». Сейчас мне нужно взять паузу от футбола на несколько месяцев… Я не выдерживаю давления со стороны болельщиков и аудитории. Все ждут от меня гола и постоянно об этом напоминают. Они хотят увидеть что то сверхъестественное от меня, мне реально не хватает игрового времени на поле.

Да закройте вы уже ######### свои, вы меня все #######. Сколько можно писать про меня? Сколько можно обсуждать, что я не забиваю, #####, гол, что я мало играю, Володя не тот, ###, не в том сезоне. Это давление, ##### какое, вы не представляете. Вы себя поставьте на мое место, когда все подначивают и все ждут твоего провала, сука, все ждут. Когда ты обосрешься, а ты срешь уже, #####, какую игру подряд? И с каждой игрой накапливается все. Сегодня я не выдержал».

Такое сообщение появилось в телеграм-канале Володи XXL после матча с «Ромой». Сезон у него складывается действительно тяжело. Травмы голеностопа, минимальное количество игрового времени и ни одного гола. А еще постоянные скандалы и проблемы с законом.

Во 2-м туре Winline Медиалиги «Броуки» играли с «На Спорте» – бывшей командой Володи. После игры XXL и Олег Майами пожимали друг другу руки. Володе показалось, что Майами не вложился в рукопожатие – начался мощнейший диалог с минимумом смысла. В итоге Володя послал всех на ###, а Олег назвал его проституткой.

После этой игры XXL отправился в Салехард, чтобы показать пример местной молодежи. «Броуки» долго не могли выйти на связь с уехавшим Володей. Оказалось, что после выступления он с друзьями решил немного покуражиться и оказался в колонии. Ну, так он сам говорил: «Двое суток я сидел в колонии. Семь человек алкашей, Олегов Монголов, просто ######».

Перед матчем 5-го тура с «Амкалом» у Володи снова случились проблемы.

«Это ######. Ничего не предвещало беды. Выхожу из дома, сажусь в такси, проехали метров 500 и нас останавливает полиция. Меня просят выйти из машины и предъявить документы. Сказали, что я военнообязанный и мне сейчас нужно проехать с ними в военкомат. Я не растерялся и включил самое сильное, что у меня есть – это скорость.

Они пытались меня догнать на машине, но ничего, конечно же, не вышло. Настроение – взять билет на самолет и улететь отсюда на пару недель. На игре с «Амкалом» меня не будет», – написал Володя в своем телеграм-канале XXL. Правда, в матче он в итоге сыграл.

Слишком много всего свалилось на плечи молодого парня. В команде надеются, что Володя говорил об уходе на эмоциях и продолжит играть за «Броуков». Мы в редакции тоже хотели бы, чтобы XXL остался – он яркий персонаж и играть умеет.

Фото: скриншоты телеграм-канало «Некласико» и журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого // телеграм-канал XXL