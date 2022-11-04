Mia Boyka
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7 (!) комментаторов «Матч ТВ» пришли на игру МФЛ. Они поддерживают свою команду и просто любят медиафутбол

Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Роман Трушечкин Роман Трушечкин
Роман Нагучев Роман Нагучев
Сергей Дурасов
Станислав Минин
Константин Генич Константин Генич
Тимур Журавель Тимур Журавель
2Drots 2Drots
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Матч ТВ Матч ТВ
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

В отличие от первого сезона, в этом розыгрыше Winline Медиалиги команда «Матч ТВ» имеет реальные шансы выйти в плей-офф.

На игре против 2Drots присутствовали сразу 7 (!) комментаторов телеканала. Многие из них являются членами Watch TV, но некоторые пришли поддержать своих и просто из-за любви к медиафутболу.

Правда, это не помогло – 2Drots выиграли 2:1.

Дмитрий Шнякин

Константин Генич

Тимур Журавель

Роман Нагучев и Роман Трушечкин

Семен Зигаев

А комментировал игру Станислав Минин

И это еще на матче не было Сергея Дурасова – он не в Москве.

 
 

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