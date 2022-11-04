7 (!) комментаторов «Матч ТВ» пришли на игру МФЛ. Они поддерживают свою команду и просто любят медиафутбол
В отличие от первого сезона, в этом розыгрыше Winline Медиалиги команда «Матч ТВ» имеет реальные шансы выйти в плей-офф.
На игре против 2Drots присутствовали сразу 7 (!) комментаторов телеканала. Многие из них являются членами Watch TV, но некоторые пришли поддержать своих и просто из-за любви к медиафутболу.
Правда, это не помогло – 2Drots выиграли 2:1.
Дмитрий Шнякин
Константин Генич
Тимур Журавель
Роман Нагучев и Роман Трушечкин
Семен Зигаев
А комментировал игру Станислав Минин
И это еще на матче не было Сергея Дурасова – он не в Москве.
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