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«Бей Беги» могли называться «Мутанты» или «Иксмены». Президент клуба Иракли рассказал, как появилось название

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В студию перед матчем «Спартак» – «Торпедо» медиа служба хозяев пригласила одного из боссов «Бей Беги» Иракли Санаю. Там он рассказал, как они с другими президентами выбрали название команды.

«Мы думали над названием, в чате переписывались. Там были и «Мутанты» и «Иксмены».

У меня есть знакомый, его зовут Бегик, и я его по приколу называл Бей Беги. Наш такой прикол. И Матин (один из четырех основателей «Бей Беги» – прим. Sports.ru) в чате написал: «Бей Беги».

Я смеюсь над этим. Все такие: «Круто, круто! Футбольное название. 100% – это топ! И мы решили назваться «Бей Беги».

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