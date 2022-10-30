Самая кринжовая прическа Медиалиги. Багдасар проспорил – теперь всегда в наушниках

В 5-м туре Winline Медиалиги случилась историческая победа Watch TV над Fight Nights.

В этом матче была еще одна интрига, которая незаслуженно ушла на второй план – бывший игрок всех команд медиафутбола Багадарсар, ныне выступающий за FN, пообещал сделать особую стрижку в случае поражения.

На флэш-интервью Камиля Харисова предложила, чтобы стрижку для Багдасара выбрал Василий Маврин. Всех этот вариант устроил.

Вася затянул с выбором, но определенно постарался. В новом образе Багдасар появился на игре 7-го тура с 2Drots. Смотрите, оценивайте.

В перерыве матча Багдасар пришел на флэш-интервью Winline Media Football League и рассказал о новой стрижке.

– Какая была первая реакция парикмахера, который это делал тебе?

– Мне отказали в трех барбершопах, потому что они не хотел грех на душу брать, и я у друга подстригся за 250 рублей. Спор есть спор.

– А ты не думал побольше на ушах отрастить, чтобы реально как наушники были?

– Ну ты видел до этого мою прическу? У меня прям кусты были. Было тепло. Я вообще не понимаю людей, у которых короткая прическа – очень холодно.

– Сколько потребовалось времени, чтобы сделать такую прическу?

– Да секунд 30. Чик-чик и все.

Кажется, это первая безумная стрижка в Медиалиге, но не первая в медиафутболе. Родоначальники жанров «медиафутбол» и «кринжовые стрижки» 2Drots в августе окрасили Фрола перед Кубком России.

Фото: скриншоты Матч ТВ // скриншоты Winline Media Football League // телеграм-канал «Некласико»