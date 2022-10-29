Мура сделал для Салима майку с надписью «Снич» и попросил Сибскану записать дисс
Из-за перебора желтых карточек защитник Reality Святослав Мурадов не вышел на матч с «Амкалом». Но к матчу он был готов – медийно!
Мура подготовил футболку для своего друга (возможно, уже бывшего), новичка «Амкала» Салима, с которым они вместе играли в Reality. Имя на футболке – «СНИЧ» (в медиафутболе так называют предателей).
Майку Мура принес к раздевалке «Амкала» и предложил мастеру хейта Сисбкане записать дисс: «Хочу, пожалуйста».
Сибыч отказался со словами: «На кого? Снич? Таких поллиги здесь».
Мурадов ответил: «Не, таких, как он, нет».
Фото: соцсети Reality // телеграм-канал Sugar FIFA
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