Мура сделал для Салима майку с надписью «Снич» и попросил Сибскану записать дисс

Из-за перебора желтых карточек защитник Reality Святослав Мурадов не вышел на матч с «Амкалом». Но к матчу он был готов – медийно!

Мура подготовил футболку для своего друга (возможно, уже бывшего), новичка «Амкала» Салима, с которым они вместе играли в Reality. Имя на футболке – «СНИЧ» (в медиафутболе так называют предателей).

Майку Мура принес к раздевалке «Амкала» и предложил мастеру хейта Сисбкане записать дисс: «Хочу, пожалуйста».

Сибыч отказался со словами: «На кого? Снич? Таких поллиги здесь».

Мурадов ответил: «Не, таких, как он, нет».

Фото: соцсети Reality // телеграм-канал Sugar FIFA