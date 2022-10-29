Эльдар Джарахов оформил сухарь против 2Drots. А он вообще до перекладины достает? Да!

«Он хотя бы до перекладины достает?» Наверняка, этот вопрос появился у многих из 60 тысяч зрителей матча 6-го тура Winline Медиалиги GOATS – 2Drots, когда все увидели Эльдара Джарахова в воротах.

Ответ – да! На YouTube-канале защитника 2Drots Арчи Бегларяна вышел ролик «Микрофон на Эльдаре Джарахова», в котором дебютант МФЛ прыгает и дотягивается до перекладины. Кстати, больше напрягаться ему не пришлось – «дроты» ни разу не пробили по воротам до замены Эльдара.

В полном видео можно услышать все разговоры Джарахова по ходу игры. Рекомендуем, мы уже посмотрели и поставили лайк!