Легендарная «Знаешь ли ты» в Медиалиге. «Бей Беги» и «На Спорте» остановили матч, чтобы спеть перед трибуной

В игре 7-го тура Winline Медиалиги «Бей Беги» – «На Спорте» мы, вероятно, увидели самый милый тайм-аут сезона. В паузе «НС» подошли к трибуне, зажгли фонарики на телефонах и запели великую «Знаешь ли ты».

Их даже поддержали соперники из «Бей Беги» – и уже обе команды хором исполняют песню МакSим. Можете представить, чтобы футболисты «Спартака» и «Зенита» выдали такое шоу? Наверное, нет. А в медиафутболе это возможно. И это круто! Посмотрите сами.

Это, конечно, очень весело, но все же, почему игроки «На Спорте» запели? Все просто – они проиграли в своем же челлендже. Перед каждым туром «НС» устраивает соревнование с соперником, с которым встретится в туре. На этой неделе победил «Бей Беги».

Команды соревновались в пенальти, выходах один в один, два в два, а также в лонгшотах (они же удары из-за штрафной). Последняя била Амазонка – после ее выстрела в девятку шансов у «На Спорте» не осталось.

Пришлось петь. Получилось неплохо, но не так круто, как у Дуба!

Райзен эпохально дебютировал в воротах в челлендже Егорова против Текилы. Первого сэйва пришлось ждать очень долго