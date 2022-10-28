«Всегда говорил: не надо много бегать, надо результат давать». Павлюченко забил первый гол в Медиалиге

Накануне Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры. Так что на матч 7-го тура Winline Медиалиги Watch TV – «Эгриси» форвард впервые вышел как любитель. Но забивать в новом статусе он не перестал.

На 10-й минуте чистого времени (да, напоминаем, что в Медиалиге время останавливается, когда мяч не находится в игре) Роман замкнул подачу Андрея Горбанца с правого фланга.

Это первый гол Романа в сезоне. В 6-м туре он забил «Нашим Парням», но гол не засчитали – судья свистнул до того, как мяч влетел в сетку.

В перерыве Павлюченко пришел на флэш-интервью и рассказал о голе.

– Прорвало все-таки. В тех матчах вроде были моменты, но что-то не шло. Но я сказал, что знаю, что для Генича это принципиальный матч, поэтому я ему сказал: «Я оставлю для матча, который принципиален для тебя». А так нам отступать некуда, нам нужно выигрывать, потому что у нас задача стоит быть в лидерах.

– Этот гол, который вы забили в статусе уже непрофессионального футболиста, можно сравнить с голом из профессиональной карьеры?

– Ну разыграли на хорошем уровне. Мне оставалось только попасть в створ. Но так, конечно, защитник плохо сыграл, он мне чуть помог. Я не знаю, он или мяча не видел, или не хотел его достать.

Передо мной створ ворот – я просто расстреливал. Свою задачу сделал. Моя задача забивать. Меня и приглашали сюда забивать. Я всегда говорил – не надо много бегать, надо результат давать, – сказал Роман в интервью Winline Media Football League.