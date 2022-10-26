Георгий Джикия и Шаля из «Бей Беги» вбросили самый меидафутбольный аут в истории

В матче 6-го тура Winine Медиалиги между Reality и «Бей Беги» случился максимально медийный момент. На 1-й минуте защитник Reality Грек выбил мяч в аут. Бросать из-за боковой пришел защитник «Бей Беги» Шаля. И вот, что сделал один из боссов клуба Георгий Джикия.

Поднял игрока на руки и сделал его чуть выше. Шаля вбросил мяч, но судья не оценил. Пришлось вбрасывать заново.

Рост Шали 167 см. А настоящее имя – Георгий Митичкин.