Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья

Подогрев к матчу между GOATS и 2Drots точно получился самым обсуждаемым во втором сезоне Winline Медиалиги. Команды договорились сыграть медийными составами. Получилось ли? Ну, почти.

Алекс Месси дебютировал за 2D, а Биг Смоук впервые вышел в основном составе. Также в старт попали Некит, Крап и Мбэйп – вполне себе медийная банда.

У GOATS с медийными возникли небольшие проблемы. Soda Luv на матч не приехал (позже Goody сказал, что Сода опоздал), а Паша Техник, по словам Эльдара Джарахова, переборщил с допингом. В итоге «Козлы» выпустили такой состав: Джарахов, Goody, Колычев, Шитов, Чичерин, Суров, Turko, Илона Коринец, Дворецкий, Мухаммад, Молодой Платон.

Также на матче присутствовал Sqwoz Bab, но на поле Марат так и не вышел.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, едва увидев состав «Козлов», сказал: «Мы центр поля не перейдем».

Паша Техник на поле не вышел. Сразу после стартового свистка он разделся, параллельно раздавая всем подряд интервью. Этого ему показалось мало, поэтому Паша решил показать на камеру член – тотальный кринж.

«Дроты», несмотря на медийный состав, вышли биться. Больше всех были заряжены Мбэйп (он вышел с капитанской повязкой) и Эрик. Первый постоянно вступал в борьбу и даже выигрывал, а второй летал в подкатах (получил за это желтую)...

...и хватал соперника за футболку (за это судья поставил пенальти).

GOATS хотели, чтобы пенальти пробил Техник. Даже защитник 2D Богдан просил разрешения выпустить под удар Пашу, но главный судья матча Илья Тришин отказал. Он был не против замены – он был против появления Пашка на поле.

В перерыве Тришин в интервью телеграм-каналу Winline Media Football League объяснил свою позицию: «У меня было полное подозрение, и я уверен, что так и есть – он находится в достаточно неадекватном состоянии. В первую очередь, это опасно для его жизни. Он мне, наверное, должен, потому что я спас ему жизни сегодня».

В итоге бить пошел Павел Дворецкий. Но Алекс Шибаев потащил.

Сразу после пенальти Градиленко снял с игры Джарахова за невыполнение тренерской установки. Сказал, что он должен был бить пенальти. По воротам Эльдара 2Drots так и не ударили – дебют в МФЛ и сразу сухой матч.

Постепенно оба тренера поменяли всех медийных игроков на профиков. Формально, конечно, медийные оставались на поле, как того требует регламент, но из звезд остался только Goody.

Тем не менее на пике трансляцию смотрели более 60 тысяч зрителей. Это один из лучших показателей второго сезона.

Вскоре «дроты» забили. Кутуз поборолся на правом фланге и скинул на Стиля, а тот бахнул в девятку.

Но еще до перерыва GOATS сравняли счет. Мяч попал в руку Антону Пискунову. Судья посмотрел ВАР и назначил пенальти. Вячеслав Глеб переиграл Алекса – 1:1.

Больше в этом матче голов не было. Во многом благодаря сменщику Джарахова Илье Абаеву – во втором тайме он тащил все.

2Drots были недовольны не столько ничьей, сколько невыполненными обещаниями «Козлов» по составам. Уже в перерыве высказался Богдан Тимошенко в интервью телеграм-каналу «Некласико»: «###### ли нас Гуди? 100%. У них вышел Платон на замену и кто-то еще, почему они сразу не вышли? У них играли три профика, которые сейчас играют. Гуди сто процентов ######, но карма ему вернется».

А после матча комментарий дал Некит телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого: «Смысл договариваться?! Зачем мне Гуди присылает медийный состав, а в итоге вообще не то. Пропиарили команду «Козлов» не пойми зачем. Мне жако Хула, Мбаппе – договаривались первый тайм отыграть полностью медийными. Они уже на 5-7-й минуте стали выпускать футбиков. Все понятно, пусть Гуди осваивает бюджет».

Пашу Техника мы в Медиалиге так и не увидим – за неспортивное поведение его выгнали из GOATS.

«Пашу Техника мы исключили из команды, потому что это полный ######. Его больше не будет, нам очень стыдно. Это очень неспортивное поведение. Нам такое не нужно. Мы хотели его направить на нормальные движения, а он взял и ######## все. Это не прикольно», – сказал Goody в интервью телеграм-каналу «Федийный футбол».