Фэйл «Броуков»: не взяли ВАР на красную для Маврина – Гиля перепутал понятие челленджа

В матче «Броуков» и «Амкала» (0:0) Василий Маврин рисковал нарваться на удаление за фол на Илье Гилязутдинове.

Руководитель «БроукБойз» Дмитрий Егоров спросил у Гили, стоит ли брать челлендж на просмотр ВАР? Игрок отказался.

Странное решение, ведь за фол Маврину, скорее всего, дали бы карточку. Как минимум желтую. При этом Вася уже висел на желтой, так что вероятность удаления была крайне высокой.

Только после игры Илья объяснил Егорову, почему отказался: «Я подумал, что ты мне говоришь про челлендж, на который пацаны среди недели за балл ездят. Я думаю: какой челлендж, мы же играем? Нет, конечно. Куда я поеду сейчас? Дай матч доиграть».