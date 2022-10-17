В матче Fight Nights – Watch TV сработали все экспериментальные правила: забили первый в истории буллит, а бонусный гол превратил 2:3 в 4:3!

5-й тур Winline Медиалиги прошел по экспериментальным правилам: с чистым игровым временем, бонусным мячом и оранжевыми карточками. Однако лишь в последней игре между Fights Nights и Watch TV мы увидели полноценное комбо, когда все нововведения сработали в рамках одного матча. Разбираем, как это было.

Буллит вместо пенальти

На 17-й минуте вратарь Watch TV Кирилл Кашеутов сбил соперника в своей штрафной. Главный арбитр матча Юрий Апонсенко посмотрел ВАР и зафиксировал фол. По новым правилам, жребий должен был определить, как именно будет применено наказание: 11-метровый удар или буллит.

Судья бросил монетку, которая показала буллит, который реализовал Дмитрий Муллин. Это был первый подобный опыт в МФЛ – в первом сезоне буллиты били, но в рамках послематчевой серии в плей-офф.

Тайм-ауты

Во втором тайме при счете Fight Nights взяли тайм-аут при счете 2:1 в свою польщу. Руководитель команды Камил Гаджиев объяснил это необходимостью «просто подышать».

В после матчевом интервью главный тренер Команды Александр Мостовой сказал: «Если по-футбольному, то тайм-аут – самое нормальное правило [из экспериментальных]. Я об этом еще лет 15 назад говорил, скоро к этому придем в настоящем футболе».

В паузt установку партнерам давал Александр Алхазов – автор второго гола Fight Nights: «Они сейчас полезут, нужно потерпеть».

Оранжевая карточка

За 5:52 до конца игры при счете 2:2 защитник Watch TV Виталий Кокенко грубо вкатился в соперника. Судья назначил штрафной и дал Виталию оранжевую карточку – удаление на 7 минут (в данном случае – до конца матча).

Со штрафного Fight Nights забили – Абдулла Абациев перекинул стенку в стиле Андреа Пирло.

Однако в итоге бойцы не только не удержали преимущество, но и вообще остались без очков.

Бонусный мяч

Пропустив, Watch TV активировал бонусный красный мяч – забитый им гол засчитывается за два. Такой мяч уже подарил победу Tamo Junto и добил «На Спорте». Но Watch TV терять было нечего – за два сезона Winline Медиалиги клуб не выиграл ни разу, поэтому решил рискнуть. И это сработало.

Заработав штрафной в центре поля, Watch TV почти всем составом пошли в атаку. Андрей Моисеенков подал на линию вратарской, Георгий Четвергов сыграл на опережении и пробил затылком. От перекладины красный мяч влетел в ворота Александра Фильцова.

На всякий случай, судья Апонасенко посмотрел телевизор и убедился – мяч пересек линию ворот. Гол! А точнее, сразу два!

Fight Nights после этого взяли свой бонусный мяч, но, даже играя в большинстве, забить так и не сумели – 3:4.

После матча главный тренер Fight Nights смеялся на флэш-интервью: «30 лет играл в футбол, 50 лет живу, первый раз в истории увидел, что дают какой-то красный мяч, гол которым засчитывается за два.

У нас в детском саду было такое правило, 50 лет назад. Когда забиваешь головой, говорили – за два. До сих пор не могу понять, не могу отойти.

Ребята мучались, вели 3:2, и вдруг появился какой-то красный мяч. Да, это заранее было ясно, но просто не понимал, зачем это? Люди просто пробили, залетел рикошет, и они выиграли. Как сейчас смотреть в лицо ребятам? Я не понимаю. Ну, это правила. Новые правила, может поэтому так кричат, радуются.

В следующий раз можно придумать еще какой-то синий мяч, забиваешь – за три. Вот так можно. Вообще не понимаю, до сих пор не могу в себя прийти».