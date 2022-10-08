«Эгриси» – короли перформансов. Кир делает обложки, а Уткин подставляет щеки после голов

«Эгриси» – максимально нетипичная медиафутбольная команда. Да, у них есть аудитория, но они не блогеры. Да, они играют в ЛФЛ, но они – медийные. Однако от клуба, основателем которого является Василий Уткин, хочется чего-то особенного. И «Эгриси» с этим справляется.

К 4-му туру Winline Медиалиги один из медиа-лидеров команды Кир Воробьев традиционно приготовил афишу в стиле обложки музыкального альбома. Кирилл уже адаптировал обложки 104 и Truwer, Oxxxymiron (признан иноагентом в РФ) и группы «Кровосток».

На этот раз выбор пал на альбом «Хлеб» группировки «Ленинград». Именно в нем была песня «Ф.К.», ставшая саундтреком к легендарной передаче Уткина «Футбольный клуб». Годно.

На разминку все игроки «Эгриси» вышли в масках. Так они выразили поддержку одноклубнику Никите Зорину, которого в команде называют «Зорро». На неделе он получил серьезную травму крестообразной связки колена. Никита, здоровья!

А еще в «Эгриси» придумали особое празднование гола – каждый забивший обязан подбежать к Уткину и похлопать его по щеке. Точно так же, как Камил Гаджиев, когда Василий отказался пожимать ему руку.

Кажется, «Эгриси» – последняя команда, к которой должны быть вопросы по медийности.