«Наши Парни» дарили соперникам карточку с автографом после каждого гола. Fight Nights получили две

В матче против Fight Nights «Наши Парни» решили не ограничиваться эффектным выходом на поле. У них был припасен еще один перформанс.

Каждый забивший игрок «НП» подписывал карточку со своей фотографией и дарил одному из соперников. Погребняк вручил карточку с автографом Дмитрию Муллину.

А Максим Казанков сделал подарок Батяю.

А во втором тайме представители «Наших Парней» подарили несколько карточек руководителю Fight Nights Камилу Гаджиеву. Ему достались автографы Билялетдинова, Шишкина, Янбаева и Филимонова. Гаджиеву было приятно получить такой презент.

Вопросов по медийности к «Нашим Парням» стало меньше.