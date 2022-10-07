Mia Boyka
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«Наши Парни» дарили соперникам карточку с автографом после каждого гола. Fight Nights получили две

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В матче против Fight Nights «Наши Парни» решили не ограничиваться эффектным выходом на поле. У них был припасен еще один перформанс.

Каждый забивший игрок «НП» подписывал карточку со своей фотографией и дарил одному из соперников. Погребняк вручил карточку с автографом Дмитрию Муллину.

А Максим Казанков сделал подарок Батяю.

А во втором тайме представители «Наших Парней» подарили несколько карточек руководителю Fight Nights Камилу Гаджиеву. Ему достались автографы Билялетдинова, Шишкина, Янбаева и Филимонова. Гаджиеву было приятно получить такой презент.

Вопросов по медийности к «Нашим Парням» стало меньше.

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