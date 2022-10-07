Mia Boyka
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«Наши Парни» круто подготовились к матчу с Fight Nights. Вышли в боксерских халатах под песню из «Бой с тенью»

Камил Гаджиев Камил Гаджиев
Ренат Янбаев Ренат Янбаев
Медиалига Медиалига
Наши Парни Наши Парни
Динияр Билялетдинов Динияр Билялетдинов
Fight Nights Fight Nights
Медиафутбол Медиафутбол

«Наши Парни» подготовили к матчу против Fight Nights крутой перформанс. Во-первых, они вышли не на 4-й тур Winline Медиалиги, а на 4-й раунд.

А во-вторых, команда легенд российского футбол вышла на матч в боксерских халатах. Футболисты явно настроились на матч с бойцами.

А еще выход сопровождался колоритным голосом, в стиле диктора бойцовских турниров. Он не просто представлял команды и судей, но и назвал титулы игроков. Так, например, мы узнали, что полузащитник «Наших Парней» Никита Дубчак – обладатель Суперкубка Армении.

«Наши Парни» вышли под песню Сереги King Ring из кинофильма «Бой с тенью». Капитан команды Динияр Билялтединов явно вжился в роль бойца и даже имитировал удары кулаками.

А в середине первого тайма едва не случился нокатут. Капитан Fight Nights Камил Гаджиев в попытке пробить через себя в падении ударил по голове Янбаеву. Ренат упал, но игру продолжил.

Фото: скриншоты Winline Media Football League

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