«Эгриси» круто прибыли на матч с «Нашими Парнями». Оделись в форму сборной и приготовили кучу отсылок

3-й туре Winline Медиалиги открывает матч «Наших Парней» и «Эгриси». Экс-игроки сборной России против команды Василия Уткина. Отличная вывеска.

Игроки «Эгриси» приготовили к матчу крутой перформанс. Они пришли в форме сборной России и по разным причинам иронично отказывали журналистам в комментариях. Севастиан Терлецкий и Иван Некласико круто подыграли, сыграв камео.

«Эгриси» собрали главные мемы последних лет: Павел Чепурин и Алексей Кошлаков просто молча прошли мимо журналистов (в этих образах можно узнать любого футболиста сборной).

Егор Самоходкин отказал, сославшись на пирожки. Легендарная отсылка к легедарному перлу легендарного Александра Рязанцева.

Всеволод Антонов прошел с бенгальскими огнями и парой бутылок шампанского. Александр Кокорин и Павел Мамаев с таким набором проводили отпуск после провального Евро-2016.

Ну а Иван Мозговой вышел, пожалуй, в одном из главных собирательном образе российского футболиста с кальяном.

Фото: скриншоты телеграм-канала «Некласико» и YouTube канала Winline Media Football League