Сайла из SD Family спас от дождя лайнсмена Филимонова. Он медийно активен даже в запасе

SD Family проводят свой второй сезон в Winline Медиалиге. Казахстанский клуб солидно усилился, поэтому блогер Сайла, к сожалению, теперь не выходит на поле. Но это не мешает ему зажигать!

Во 2-м туре SD обыграли Watch TV (2:1). Сайла спасался от осеннего дождя с помощью зонта, но быстро понял, что лайнсмен Александр Филимонов такой возможности не имеет. Подбежал к нему, спрятал рефа под зонтом и бегал вместе с ним.

Реф позитивно отреагировал на такой жест: «Спасибо! Очень сильно. Плюсики вам».

Сайла, красавец! Можете представить себе такое в профессиональном футболе? Вот-вот! Этим и прекрасна Медиалига.