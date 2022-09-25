Безумный прыжок с двух ног в матче 2Drots и «Рубин» – не красная. Зато два удаления после потасовки из-за инцидента

2Drots и «Рубин» определенно выдали самый жаркий матч 2-го тура Winline Медиалиги. Впервые у «дротов» в старте появился нападающий Гаучо, а место травмированного Великого Сычева в этот раз занял Алан.

На 17-й минуте «Рубин», воспользовавшийся ошибкой Алана на выходе, открыл счет в матче. Игроки 2D завелись после пропущенного мяча, и вот, к чему это привело:

На 21-й минуте капитан 2Drots Эдамс безумно прыгнул с двух ног в мяч/игрока «Рубина».

Сразу началась потасовка. За капитана тут же вписался Гаучо. Потом подбежали и другие игроки 2D. Также подлетел и запасной голкипер «Рубина» Дмитрий Белов (не путать с вратарем 2D Андреем Беловым).

Белов выдернул из толпы Гаучо.

Это очень не понравилось новичку 2Drots, он хотел мести. В итоге случилось то, о чем в комьюнити говорят: «Он его ударил!»

Судья по итогам заварушки показал красные карточки Гаучо и Дмитрию Белову, а Эдамсу за подкат показал желтую.

А потом пошел посмотреть по телеку, как все было на самом деле. После просмотра он оставил в силе все свои решения. Хотя подкат/прыжок Эда ооооочень похож на красную.

После матча в телеграм-каналах пошла волна реакций на фол Эдамса.

Сначала Дмитрий Егоров написал: «У Эда подкат на красную. Прыгает в лежащего человека. Он очень крутой чувак, но сделал безрассудное действие и спровоцировал драку».

А потом высказался и капитан «Броуков» Виталий Дьяков. Он тоже не понял, что сделал Эдамс: «Смотрите 2D – «Рубин»? Как вам судейство? Прыжок в тело лежачего игрока!?»

Скриншоты: трансляция YouTube канала Winline Media Football League