Рэпер WhyBaby? из GOATS 3 минуты простоял в центре поля – клуб максимально медийно дебютировал в лиге

GOATS с двух ног ворвались в медиафутбол! Сначала Goody и Soda Luv заставили всю неделю обсуждать, будут ли играть медийные, а в первом матче команда навалила соуса.

Во-первых, состав команды оказался действительно медийным.

Во-вторых, выход на поле. Посмотрите, капитан Goody идет с настоящим козлом на поводке. Красиво!

А в третьих, на поле появился начинающий рэпер WhyBaby?, который просто стоял в центре поля.

Потом ему позвонили и он ушел с поля.

Он провел на поле ровно 3 минуты.

Капитан «Наших Парней» Динияр Билялетдинов прокомментировал перформанс «Козлов»: «Первые 15 минут мы вообще не поняли, какой-то мужик в центре поля ходил в маске, прикольно получилось, что зверя вывели перед игрой. Веселый матч».

Фото: скриншоты YouTube канала Winline Media Football League // скриншот телеграм-канала «Крысева | Медиа Футбич».