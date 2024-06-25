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Бразилия потеряла очки с Коста-Рикой, две голевые Хамеса. Кубок Америки разгоняется

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На Кубке Америки завершился первый тур. Главная неожиданность – безголевой старт Бразилии.

Винисиус, Родриго и Эндрик не справились с Коста-Рикой

И нет, Кейлор Навас уже не играл в воротах костариканцев – в конце мая 37-летний ветеран завершил карьеру в сборной. Теперь в основе Патрик Секейра из третьего испанского дивизиона, но грозная мадридская атака с ним не справилась. Бразильцы нанесли 19 ударов против двух у соперника, однако в створ из них долетели лишь три (у костариканцев ноль).

Винисиус, Родриго и Рафинья вышли в старте, а по ходу игры атаку усилили Эндриком и Габриэлом Мартинелли. Но результат тот же – 0:0.

Два навеса Хамеса – и Колумбия в лидерах группы

Колумбийцы обыграли Парагвай – 2:1. Все решили точные подачи Хамеса Родригеса на головы партнеров: в первом тайме – с левого фланга, во втором – с правого.

Колумбия теперь единолично возглавляет группу D с тремя очками. У Бразилии и Коста-Рики по баллу, а Парагвай замыкает таблицу.

Месси собрал 72 тысячи на открытии. И создал оба гола Аргентины

Действующие чемпионы стартовали с 2:0 в матче с Канадой. На матч открытия на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте пришло 72 тысячи болельщиков.

Месси не разочаровал: создал оба гола, с которых забили Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Правда, в протокол пошел ассист Лео только на второй мяч.

Впрочем, Месси мог и сам делать минимум дубль.

Не забил отсюда.

И отсюда.

Канадцы регулярно проваливались.

Вот Анхель Ди Мария и Месси убежали вдвоем с центра поля. Ди Мария не поделился мячом и не реализовал выход один на один сам.

Лаутаро, конечно, тоже не ушел без упущенного супермомента.

Аргентина все равно вышла в единоличные лидеры группы, так как в другом матче Чили и Перу сыграли по нулям. В отличие от Евро, этот счет на стартовавшем Кубке Америки любят.

Уругвай и США стартовали с побед: Нуньес и Пулишич забили

В группе С без неожиданностей.

Уругвайцы обыграли Панаму 3:1, причем три гола из четырех залетели после 85-й минуты. Победный мяч на счету Дарвина Нуньеса. Луиса Суареса пока берегут – просидел всю игру на скамейке.

Хозяева турнира, американцы, справились на старте с Боливией (2:0). Кристиан Пулишич забил уже на третьей минуте, а под конец первого тайма счет удвоил Фоларин Балоган из «Монако».

Теперь Уругвай и США в лидерах группы.

Эквадор проиграл Венесуэле, Мексика дожала Ямайку

Мексиканцы в дерби красивых форм минимально обыграли Ямайку (1:0). В другом матче группы венесуэльцы одержали волевую победу над эквадорцами (2:1), которых подвело раннее удаление (уже на 22-й минуте) героя чемпионатов мира Эннера Валенсии.

Эквадор даже забил в меньшинстве, но затем все же пропустил дважды.

Уругвай, Аргентина, Канада и не только в нашем гайде по Кубку Америки-2024

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez; East News/IMAGO/Jose Luis Melgarejo, Matthew Visinsky/Icon Sportswire

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