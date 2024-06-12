«Шестой Евро – лишь одно из моих достижений». Новое интервью Криштиану Роналду

Мечтает о победе со сборной.

Перед чемпионатом Европы в Германии Криштиану Роналду дал эксклюзивное интервью сайту УЕФА. Виден заряд португальского нападающего на победу в турнире.

Выбрали главное из того, что сказал Криш.

Лучшее поколение должно выигрывать трофеи

Поэтому победа на Евро-2016 стала историческим событием для португальского футбола. Но в нынешней сборной тоже есть вера, что в Германии смогут снова выиграть трофей:

«Я твердо верю, что эта команда принесет много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. Однако, на мой взгляд, лучшее поколение игроков – то, которое выигрывает трофеи. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что это невероятно талантливая команда.

Как мы все знаем, одного таланта недостаточно для победы. Есть много факторов, которые влияют на победу в таком крупном турнире. У нас есть все составляющие для успеха, но мы будем двигаться шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить, что сможем победить».

Шестой Евро – лишь один из рекордов

Криштиану очень гордится тем, что едет уже на шестой чемпионат Европы. Но гораздо важнее – победа команды:

«Я горжусь тем, что стану первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Я в восторге от этого, поскольку это свидетельствует о длительности моей карьеры. Однако это всего лишь глава среди достижений Криштиану Роналду в футболе».

Быть лидером – очень важно для Роналду

Роналду отметил, что в сборной Португалии много лидеров – и каждый проявляет качества по-своему. И рассказал, каким именно лидером видит себя:

«У каждого игрока свой стиль. Я считаю, что лидерские качества основываются на том, кто мы есть, что чувствуем и чему научились за время профессиональной карьеры. Я стараюсь быть лидером наиболее продуктивно. Я хочу быть тем игроком, который помогает другим, на которого можно равняться, видеть образец для подражания, чтобы быть настоящим профессионалом.

Я всегда говорю, что мне нравится подавать пример. Я не из тех, кто много говорит – вместо этого мне нравится показывать другим, кто я есть. И когда дело доходит до конфликта, когда что-то идет не так, нужно знать, когда следует успокоить ситуацию. Но когда дела идут хорошо, нужно работать со всеми заодно».

Секрет футбольного долголетия – постоянное развитие

Криштиану назвал себя совершенным в плане разнообразия навыков (complete player), но отметил, что до сих пор развивается – и потому играет до 39 лет:

«Год за годом мы стараемся совершенствоваться. Возможности для роста есть всегда. Я считаю себя совершенным игроком, но всегда есть что-то, что я могу улучшить. С возрастом появляются навыки, которые не были развиты раньше, а некоторые способности теряются, поэтому важно стараться адаптироваться.

Это ключевое слово. Если игрок хочет быть стабильным долгие годы, он должен обладать высокой способностью к адаптации. Именно это я и пытался сделать. То, что я уже 20 лет играю на высочайшем уровне, – не случайность, и поддерживать этот уровень очень сложно. Этого можно достичь только за счет большой самоотдачи и упорного труда».

На Евро важен каждый болельщик

Даже сидящий перед телевизором в Португалии:

«Португальские фанаты – важный фактор наших успехов. Даже те, кто смотрит игры по телевизору, потому что мы все равно почувствуем их энергию в Германии. Я прошу их и дальше поддерживать сборную и футболистов. Мы чувствуем эту поддержку на поле и вместе становимся сильнее».

Фото: Gettyimages.ru /Carlos Rodrigues, Francois Nel, Matthias Hangst