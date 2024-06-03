«Реал» гонялся за Мбаппе почти 12 лет!

У этого сериала много сезонов.

Килиан Мбаппе заходит в мадридский «Реал». Официально. Ну наконец-то!

Эпический сериал растянули на 12 лет.

2012-й: поездка с Зиданом и первый отказ «Реалу»

Перед 14-летием Килиан получил прекрасный сюрприз. Отцу позвонили из «Реала», пригласили в Испанию во время каникул и сказали: «Зидан хочет видеть вашего сына». Тогда тот был спортивным директором «Реала».

Мбаппе очень впечатлил Зинедина. Парня мечтали оставить в «Мадриде», но не смогли. «Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил образование на родине, – объяснял Мбаппе в интервью L’Obs в 2021-м. – Да, это Зидан, но Испания – это другая страна, другая культура».

«Мы долго говорили с представителями «Реала», – рассказал дядя форварда Пьер, ездивший с ним в Мадрид. – Они многое объясняли и рассказывали про проект, помогали. Но мы остались во Франции. Килиану было только 14 лет. Конечно, можно пойти в «Реал», а что дальше?»

2017-й: «Реал» договорился с «Монако». Мбаппе выбрал «ПСЖ»

В декабре 2015-го Мбаппе дебютировал за основу «Монако». Уже через два года впечатлил всех – его 28 голов и 11 голевых в 46 играх помогли взять Лигу 1 и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. «Реал» заинтересовался.

Летом 2017-го «Реал» прочно закрепился в жизни Мбаппе: активно контактировал с его окружением, вскоре начал переговоры с «Монако» о трансфере. Конечно, новую звезду мечтал подписать не один «Мадрид».

В срыве трансфера «Реал» винит отца Мбаппе Уилфрида, который тогда был важнейшим человеком в карьере форварда. Он сомневался, что Килиан сразу закрепится в «Реале». Тренером был Зидан, но в атаке играли Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл.

Эти сомнения в итоге помогли «ПСЖ» перехватить Мбаппе.

Парижане понимали, что Мбаппе мечтает о «Реале». Но мнение папы сыграло решающую роль: зная, как Уилфрид переживает о роли сына в команде, «ПСЖ» гарантировал Килиану место в старте. Плюс дали огромную зарплату.

2021-й: Мбаппе попросился в «Реал», а «ПСЖ» отклонял все предложения

«Реал» продолжал следить за прогрессом Мбаппе. План: поддерживать отношения с Мбаппе и его окружением за кулисами. «Мадрид» был уверен: «ПСЖ» не продаст главную звезду, так что надо действовать предельно осторожно. В июле 2018-го клуб даже опровергал слухи о договоренности с «ПСЖ» по Мбаппе, назвав «абсолютно ложными».

Ждали следующей попытки до лета 2021-го. Тогда к действиям подтолкнул Мбаппе: сообщил «ПСЖ», что хочет уйти в «Мадрид».

«Я попросил отпустить меня, – говорил Килиан для RMC Sport в октябре того года. – С тех пор не хотел продлевать контракт. Хотел, чтобы «ПСЖ» продал меня – тогда бы у них появились деньги на качественную замену». На вопрос, не о «Реале» ли речь, Мбаппе ответил: «Конечно. Если бы я и ушел летом, то только в «Реал».

Как пишет The Athletic, «Мадрид» направил два предложения в августе, но ни на одно из них «ПСЖ» не ответил. Первое – 160 млн евро, второе – 170+10 млн. В последний день окна «Реал» сообщил «ПСЖ», что готов заплатить рекордные 230 млн евро, но снова не получил ответа.

У Парижа другая версия – официальных предложений не получали, отвечать было не на что.

Отношения «Реала» и «ПСЖ» спустились на худший уровень из возможных. В Мадриде полагали: «ПСЖ» делал вид, что готов к переговорам, и сливал информацию в медиа. А в Париже считали, что «Реал» лишь показал Килиану серьезность намерений и оказался не готов к трансферу.

«ПСЖ» был уверен: «Мадрид» делает это, чтобы убедить Килиана перейти бесплатно следующим летом.

2022-й: Мбаппе почти перешел в «Реал» бесплатно, но продлился с «ПСЖ»

Контракт Килиана действовал до лета 2022-го. «ПСЖ» запускал переговоры о продлении.

Самым важным человеком в карьере Мбаппе стала мама Файза Ламари. Окружение Мбаппе было не сломить: отклоняли контракт за контрактом и не реагировали, даже когда «ПСЖ» предложил Килиану самому выбрать зарплату.

Всем казалось: все, точно уйдет в «Реал». Но договориться с «Мадридом» не получалось.

Ламари просила «Реал» идти на исторические уступки: сыну пообещали 100% доходов от имиджевых прав. В апреле инсайдер Джанлука ди Марцио писал: «Реал» дает 100 млн евро бонусов и пятилетний контракт на 50 млн евро в год, а сам Килиан станет центром новых «галактикос».

Пока напрягался «Реал», Мбаппе слушал предложения «ПСЖ». И вот 5 апреля журналист Даниэль Риоло выдал бомбу, в которую тогда было сложно поверить. Мбаппе останется.

Через несколько дней Гильем Балаге сообщил: «ПСЖ» дал Мбаппе 150 млн евро за два года, а потом рассказал об улучшенной версии предложения – 180 млн евро бонуса, 25 млн в год, 50 млн комиссии родителям за продление. «ПСЖ» привлек к переговорам властей Катара и даже президента Франции Эммануэля Макрона. Тот несколько раз созвонился с Мбаппе, чтобы убедить остаться.

В октябре Le Parisien сообщила, что у Мбаппе крупнейший контракт в истории спорта, по которому за три года он сможет заработать до 636 миллионов евро. Но история с «Мадридом» не кончилась, хотя испанцы охладили интерес.

Когда Мбаппе все-таки принял предложение «ПСЖ», на «Парк де Пренс» устроили праздник. Фанаты скандировали «Puta Madrid». Килиан улыбался в ответ. Казалось, истории Мбаппе и «Реала» пришел конец.

Мбаппе позировал с 2025 на спине – оказалось, это был всего лишь маркетинговый жест. На самом деле контракт Мбаппе подписывал до лета 2024-го, а в нем была опция продления на сезон, которая активируется по желанию игрока.

Уже тогда Мбаппе знал: нет, он ей не воспользуется.

2023-й: «ПСЖ» сразу выбесил Мбаппе

В июле 2022-го Мбаппе сообщил руководству, что недоволен вектором развития «ПСЖ», и запросил трансфер. Как пишет The Athletic, «ПСЖ» наложил вето на переход в «Мадрид» и потребовал 400 млн евро.

В итоге Мбаппе не ушел. Хотел только в «Мадрид», пропустил стартовый матч Лиги 1 с «Клермоном». Как утверждал «ПСЖ», из-за проблем с приводящими мышцами. Потом выяснили – из-за претензий форварда к катарским боссам.

Килиан почувствовал себя обманутым. При переговорах о новом контракте ему обещали назначить Зинедина Зидана. Вместо топов вроде Орельена Тчуамени в «ПСЖ» подъехали Фабиан Руис, Карлос Солер, Ренату Саншеш, Витинья и Юго Экитик. Центр обороны и вовсе не усилили.

Плюс еще проблемы в раздевалке: Мбаппе спорил с Неймаром из-за пенальти и бесил Маркиньоса и некоторых испаноговорящих игроков «ПСЖ» статусом, который получил после продления. Еще дулся на Кристофа Гальтье, который выбрал схему 3-4-3 и поставил на нелюбимую позицию прямо в центре нападения.

Мбаппе так не нравилось – он хотел играть на фланге.

Источники в «ПСЖ» сообщили The Athletic, что к январю трения стихли. Несмотря на это, Мбаппе общался с «Реалом». Их контакты не прекращались никогда, хотя «Мадрид» и пытался отстраниться после болезненного отказа в мае 2022-го. Решили, что нужно подготовиться на случай, если Мбаппе будет доступен. Готовили не только план, но и деньги.

12 июня Мбаппе перешел к действиям: направил «ПСЖ» письмо, в котором сообщил, что не продлит контракт. «ПСЖ» ответил ультиматумом. «Мбаппе публично заявил, что не уйдет бесплатно, – возмущался Нассер Аль-Хелайфи. – Я был сильно шокирован, когда узнал, что он собирается уйти как свободный агент. Я очень разочарован, потому что это не Килиан».

«ПСЖ» попросил Килиана подумать.

2024-й: Мбаппе мечтает только о «Реале»

Мбаппе подумал – и выбрал «Мадрид».

Еще осенью пошли первые слухи: Мбаппе всерьез решил покинуть «ПСЖ», в этот раз он не изменит решение. Уже в феврале The Athletic и Фабрицио Романо подтверждали – все решено, соглашение с «Реалом» достигнуто.

Теперь «Мадрид» вел переговоры с позиции силы. Клуб нужен Мбаппе сильнее, чем Килиан клубу.

Хорхе Вальдано, легенда «Реала», красиво реагировал на слухи о Мбаппе:

«Несколько лет Мбаппе был игроком, ради которого Флорентино приложил столько усилий, но не мог подписать. Похоже, скоро мы вычеркнем из списка. После этого, в нем не останется других имен».

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, David Ramos, Aurelien Meunier