«Безопасность – фундамент демократии». Оружейный концерн теперь спонсирует «Дортмунд»

Оружейный концерн Rheinmetall – новый спонсор дортмундской «Боруссии». Уникальная сделка для Бундеслиги.

Rheinmetall – важный производитель вооружения в Европе. Первый военный спонсор в немецком футболе

«Оборонно-технологический концерн будет выступать в спортивном и социальном контексте в качестве «Чемпионского партнера» клуба Бундеслиги», – добавили в пресс-релизе.

Соглашение с Rheinmetall рассчитано на три года. В рамках сотрудничества концерн сможет использовать «широкое рекламное пространство» и проводить разные мероприятия на стадионе. Впервые логотип Rheinmetall разместят во время подготовки «Боруссии» к финалу Лиги чемпионов. Как сообщает газета Handelsblatt, логотипа на игровой форме не предусмотрено.

«Безопасность и оборона – фундаментальные краеугольные камни нашей демократии. Именно поэтому мы считаем правильным решение внимательно изучить то, как мы защищаем эти краеугольные камни. Особенно сегодня, когда мы каждый день видим, как необходимо защищать свободу в Европе. Мы должны справиться с этой новой нормальностью. Мы с нетерпением ждем партнерства с Rheinmetall и, как дортмундская «Боруссия», сознательно открываем себя для диалога», – заявил председатель правления клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер добавил: «Этот шаг объединит «Боруссию» и Rheinmetall, двух партнеров с похожими амбициями, взглядами и происхождением. «Дортмунд» из самого сердца земли Северный Рейн-Вестфалия – он олицетворяет стремление к совершенству и международному успеху. Rheinmetall имеет глубокие корни в столичном регионе Рейн-Рур и хочет, чтобы его бренд был более известен и на международном уровне как ведущий поставщик систем для оборонной промышленности и как движущая сила промышленных инноваций на гражданских рынках».

Rheinmetall AG – немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Также он занимается производством комплектующих для автомобилей. Поставки идут в том числе Украине – Паппергер заявил, что в этом году концерн отправит «сотни тысяч снарядов».

Это первый случай, когда немецкая оборонная компания спонсирует команду Бундеслиги – экономическое и культурное влияние оружейной промышленности в Германии постепенно растет.

«Боруссия топчет свои ценности». Не все оценили этот шаг «Дортмунда»

Пацифистская группа «Немецкое общество мира – Объединенные противники войны» распространила петицию с требованием отменить сделку.

«Производитель, который получает прибыль от создания оружия, способного убивать и ранить людей и разрушать целые районы, не должен быть спонсором «Дортмунда», – пишут организаторы. – Этим футбольный клуб топчет свои ценности. Особенно в сезон, когда доходы от Лиги чемпионов растут, клуб не должен в этом нуждаться».

Управляющий директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер призвал к протестам у офиса клуба: «Я потрясен, никогда не думал, что «Боруссия» рассмотрит возможность сотрудничества с оружейной компанией. Я оскорблен как болельщик и как борец за мир. Мы требуем, чтобы сделка была отменена».

Вице-канцлер и министр финансов Германии Роберт Хабек назвал сделку «необычной», добавив, что «мы, к сожалению, должны признать, что находимся в другом, более угрожающем мире».

По данным Deloitte, доход «Дортмунда» в прошлом году составил 420 млн евро – второй результат в Бундеслиге и 12-й во всем европейском футболе. «Боруссия» получила 188 млн от коммерческих сделок, а «Бавария» – 419 млн.

Болельщики пишут ироничные комментарии. Вот самые популярные на Reddit.

✍️ «После победы своей команды мне больше всего хочется купить артиллерию».

✍️ «Терзич подъезжает на тренировку на танке Leopard 2: «Извините, ребята, это спонсор. И еще, Хуммельс, я же просил тебя не парковаться на моем месте».

✍️ «Пытаюсь представить Гринвуда в футболке «Дортмунда» с производителем оружия на следующий сезон. Как сделать эту картину еще хуже?»

✍️ «Никогда не понимал таких спонсоров. Для кого это делается? Кто увидит Rheinmetall на футболке «Дортмунда» и пойдет из-за этого делать бизнес?»

Такой спонсор в большом спорте – редкость. С российскими клубами сотрудничает «Ростех»

Примеров не очень много.

● «Ростех» раньше спонсировал тульский «Арсенал», а с лета 2023-го работает с «Балтикой». Госкорпорация занимается производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

● Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin спонсировала футбол в колледжах – в том числе студенческий предсезонный турнир.

● Airbus производит военные истребители, а параллельно спонсирует валийскую академию Broughton, там больше 250 игроков, кто-то представляет Уэльс на разных уровнях.

Теперь добавился «Дортмунд» – и сделка выглядит куда более статусной.

Фото: Gettyimages.ru /David Hecker, Fabian Bimmer – Pool/Getty Images, Alex Grimm, Richard Heathcote; РИА Новости /Михаил Голенков